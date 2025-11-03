川普放話 可能對奈及利亞伊斯蘭武裝分子動手

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-03 09:15

‌



美國總統川普周日（2 日）放話，聲稱如果奈及利亞政府不制止伊斯蘭武裝分子「殺害基督徒」，美國可能會對奈及利亞境內的伊斯蘭武裝分子採取軍事行動。

川普放話可能對奈及利亞伊斯蘭武裝分子動手。（圖：Shutterstock）

川普在社交平台 Truth Social 發帖，表示他已指示五角大廈「為潛在行動做好準備」，並威脅立即中止對奈及利亞的援助。奈及利亞是石油輸出國組織（OPEC）成員，也是非洲人口最多的國家。

‌



川普表示，他因擔憂該國基督徒的安全，將奈及利亞列為「特別關注國」。

奈及利亞總統提努布在 X（前推特）上一篇長文中駁斥川普的說法，強調川普忽視了「政府為保障全體奈及利亞人宗教與信仰自由所做的一貫、真誠的努力」。

奈及利亞的人口約 2.37 億，穆斯林與基督徒大致各佔一半，穆斯林主要分布在北方。過去十年裡，隨著「博科聖地」等暴力伊斯蘭極端組織對該國世俗政府發動叛亂，並擴大影響，奈及利亞北部針對基督徒的暴力不斷升級。

「博科聖地」在 2014 年從奇博克鎮綁架 276 名女學生的事件引發國際關注，並掀起全球性 #BringBackOurGirls（還我女孩）運動。奇博克女生大多為基督徒，其中許多人被迫改信伊斯蘭教。

多年來，奈及利亞一直難以遏制伊斯蘭叛亂運動。「博科聖地」利用北方茂密森林躲避政府軍偵察，分散成小股力量，在廣袤地區活動。