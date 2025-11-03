鉅亨網新聞中心 2025-11-03 11:50

隨著美國政府停擺進入第 33 天，距離史上最長紀錄（2018-2019 年的 35 天）僅一步之遙，國會政治僵局持續，同時一場嚴重的民生危機正因食品援助資金中斷而迅速發酵。

SNAP斷糧！政府停擺逼近最長紀錄 川普失算讓4200萬人沒飯吃。(圖:shutterstock)

自 10 月 1 日以來，美國政府因撥款法案談判破裂而陷入停擺。目前的僵局核心在於民主黨在預算談判中的強硬立場，而最初川普政府及其共和黨盟友顯然誤判了民主黨的決心，預計停擺不會超過 10 天。

隨著停擺進入第二個月，美國社會面臨的最緊迫問題已然爆發：為約 4,200 萬低收入美國人提供食品援助的補充營養援助計畫（SNAP）資金於 11 月 1 日中斷。

SNAP 計畫覆蓋全美約八分之一的人口。根據民間組織全國家長聯盟（National Parent League）11 月 1 日的最新聲明，當日全美已有數百萬 SNAP 用戶因資金 “餘額不足” 而未能收到福利金，家庭面臨嚴峻的飢餓風險。媒體將此視為此次政府停擺的一個「關鍵時刻」。

儘管一名聯邦法官已裁定政府必須動用應急資金來維持該計劃，但川普表示需等待「適當的法律指示」，並警告即使如此，資金發放仍可能延遲。

面對危機，國會的撥款議程步履維艱。參議院的下一次重啟政府法案表決最早預計在 11 月 3 日晚間，屆時停擺將進入第 34 天。

川普誤判民主黨決心

在此背景下，川普的耐心顯然已耗盡，他將停擺完全歸咎於民主黨，稱他們「簡直成了瘋子」。他公開施壓要求共和黨啟動「核選項」，廢除參議院的阻撓議事規則（Filibuster），以簡單多數單方面通過撥款法案並重開政府。

然而，這項要求迅速遭到共和黨黨內高層的回絕。參議院多數黨領袖 John Thune 和眾議院議長 Mike Johnson 均表達了維護阻撓議事規則的立場，顯示出共和黨內部在這一關鍵問題上的分歧。

最新的美國廣播公司民調顯示，更多的美國民眾將政府關門歸咎於川普和國會共和黨人，這與白宮官網聲稱「民主黨人關停了政府」的說法形成了鮮明對比。

除了 SNAP 危機，政府停擺的負面影響也在不斷累積：

航空系統壓力： 聯邦航空管理局（FAA）因人員短缺已在紐約、波士頓等地發布地面延誤指令。副總統萬斯警告，如果僵局持續到感恩節假期，美國航空交通可能面臨一場「災難」。

聯邦僱員薪資： 數百萬政府僱員已錯過了第一張完整的薪水支票，財政部長警告軍方薪資可能在 11 月 15 日面臨斷供風險。

醫療保險挑戰： 隨著《平價醫療法案》（ACA）開放註冊開始，許多消費者因疫情期間的增強型補貼到期，正面臨保費大幅上漲的衝擊。

兩黨僵持的最後倒數

本週的兩黨談判一度出現一絲曙光，有議員透露對話「比以往任何時候都更富成效」。但核心分歧依然存在：民主黨堅持要求在重開政府前，先就延長即將到期的 ACA 補貼進行談判；而共和黨則要求民主黨先投票支持政府重開，再討論其他議題。

川普也重申，除非民主黨先讓政府開門，否則他不會與民主黨領導階層會面，這為原本微妙的談判增添了阻礙。