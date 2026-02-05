鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-05 08:50

伊朗周三 (4 日) 證實，本周五將在阿曼與美國展開核談判，短期內降低這個石油輸出國家組織 (OPEC) 產油國可能遭受軍事攻擊的擔憂，消息讓國際油價由升轉跌。

伊朗證實周五與美國在阿曼舉行核談判 軍事攻擊疑慮暫緩 (圖:Shutterstock)

國際油價在連續兩日大漲後下滑，西德州中級原油 (WTI) 跌向每桶 64 美元，布蘭特原油收在每桶 69 美元左右。

美國總統川普先前暗示，若伊朗鎮壓抗議活動，美國可能動用武力，使緊張局勢升高。他也同時持續施壓德黑蘭，就核計畫達成協議。

伊朗外交部長 Abbas Araghchi 周三透過社群媒體發文證實，與美國談判地點將在阿曼，並感謝當地協助安排。不過，由於雙方在談判形式和議題範圍仍存在分歧，市場仍對前景保持謹慎。

Araghchi 周三在社群媒體發文指出：「感謝我們的阿曼兄弟為談判做好一切必要安排。」幾個小時前有跡象顯示，談判可能因形式與內容的變更而陷入僵局。

一名官員稍早表示，伊朗希望舉行「不同型態的會議」，只聚焦核計畫議題，參與方僅限伊朗與美國。

美國白宮也確認將參加高層會談，原本預定的地點從土耳其改為阿曼。白宮官員表示，雖然懷疑這次談判能取得成功，但同意調整計畫。

伊朗改革派總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 周二明確指示外交部長「進行公平合理談判」，顯示最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已支持此舉，為談判提供政治背書。

白宮官員也證實，美國將參加在阿曼舉行的高層會談，而非原先計畫的土耳其。

這名官員表示，儘管伊朗官員試圖縮小談判範圍並變更地點，多位阿拉伯與穆斯林領袖仍呼籲美國不要退出談判。白宮補充，雖對談判能否成功「高度懷疑」，但出於對中東地區盟友的尊重，仍同意配合變更計畫。

美方希望談判不限核議題

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 則表示，美方希望討論的議題不僅限於核計畫，也包括伊朗彈道飛彈、對區域代理勢力的支持，以及對國內民眾的待遇。他強調：「伊朗高層的領導人與人民的需求差距極大。」

美國副總統范斯 (JD Vance) 指出，由於伊朗政治體制由哈米尼掌控，使外交談判相當困難，「這是一個非常奇怪的國家，你甚至無法直接與真正掌權者對話，這讓整件事更複雜，也顯得荒謬。」他提到，川普可以直接與俄羅斯、中國或北韓領導人通話，但伊朗卻不行。

范斯表示，川普的底線是不能允許伊朗擁核，否則區域其他國家也會跟進。他相信川普會優先尋求「非軍事手段」，但若覺得軍事是唯一選項，最終也會採取。

即便美軍周二擊落接近美國航空母艦的伊朗無人機，而伊朗革命衛隊快艇曾試圖阻止美國船隻通過荷姆茲海峽，這場談判仍預料會繼續進行。

伊朗軍方周三視察彈道飛彈基地，以凸顯軍事準備力量，包括曾在去年與以色列的衝突中、射程超過 2000 公里的 Khorramshahr 導彈。

土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 周三重申反對外國干預伊朗，呼籲透過對話解決問題。