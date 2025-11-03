鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-03 06:00

據《華爾街日報》上周六（1 日）報導，中國已花費數月時間快速充實石油儲備，這一行動不僅有助於中國應對潛在能源供應中斷風險，還意外幫助全球油價回穩。

中國迅速充實石油儲備，應對潛在能源供應中斷風險。（圖：Shutterstock）

中國海關總署的數據顯示，在今年前 9 個月，中國每天平均進口超過 1,100 萬桶石油，這一數量超過沙烏地阿拉伯的日產量。分析師估計，其中每天有 100 萬至 120 萬桶被儲存入庫。

中國是全球最大石油進口國，長期以來都把能源安全放在優先考慮地位，多次強調「能源飯碗必須牢牢端在自己手裡」。

在此背景下，中國之所以自今年 3 月起加快充實石油儲備，可能與低油價、烏克蘭多次襲擊俄羅斯石油設施有關。

中國旺盛的石油需求帶來了另一項意料之外的結果：幫助油價回穩。

今年 10 月，國際油價一度接近五年來低點。國際基準布蘭特原油價格目前每桶約 65 美元，比年初下跌 13%。在美國制裁俄羅斯兩大石油公司——俄羅斯石油公司（Rosneft）和盧克石油公司（Lukoil）後，油價回升。

「如果中國真的停止採購，油價很快就會跌到每桶 50 美元出頭。」法國興業銀行固定收益、外匯和大宗商品研究全球主管 Michael Haigh 說。

為了擺脫對進口石油的依賴，中國已投入數千億美元恢復國內原油生產，並打造世界上最大電動車產業。

中國於 2004 年開始建設戰略石油儲備。經過大約二十年的發展，中國在舟山、大連等地興建大規模石油儲備基地，包括地下和地上。