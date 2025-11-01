台股瘋漲飛越2萬8、27檔千金股齊舞 本周七大驚奇一次看
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股本周持續開資金派對，飛越 2 萬 8 大關，日均量達 5847 億元，權值股台積電、日月光投控續創新天價，資金也蔓延至 PCB、記憶體等熱門族群，帶動千金股俱樂部成員一度擴張至 27 檔，《鉅亨網》盤點台股本周七大驚奇，讓讀者快速掌握重點。
驚奇一：台股火速攻上 28000 大關 創新高之路不停歇
加權指數本周一舉站上 28000 點大關，並持續改寫歷史新高，盤中最高點落在 10/30 的 28527.68 點，收盤新高則落在 10/29 的 28294.74 點。
驚奇二：光輝 10 月 飆漲逾 2400 點創史上單月第 2 大漲點
儘管大盤 10/31 翻黑下跌 54.18 點或 0.19%，收在 28233.35 點，本周累計仍上漲 701.09 點，周線連 10 紅；10 月累計大漲 2412.81 點，月線連 6 紅，創下史上最佳 10 月表現，亦為台股史上單月第二大漲點。
驚奇三：上市公司總市值衝破 91 兆元 單月激增 8.5 兆元
證交所統計，10 月 31 日全體上市公司市場總值為新台幣 91 兆 2251.8 億元，較前一周市值 88 兆 9316.71 億元增加 2 兆 2935 億元，增幅約為 2.58%。相較於 9/26 的 82 兆 7025.4 億元增加 8 兆 5226.4 億元，增幅約為 10.3%。櫃買市場總市值約為 6.97 兆元，上市櫃合計 98.2 兆元，蓄勢挑戰百兆大關。
驚奇四：台積電盤中衝上 1525 元 改寫新天價
護國神山台積電屢屢改寫新天價，10/31 盤中一度衝上 1525 元，儘管尾盤摜壓翻黑，仍守住 1500 元關卡，目前市值近 39 兆元，10 月累計大漲 195 元，市值大增約 5 兆元。
驚奇五：日月光投控驚天漲停 市值火速破兆登第七大
半導體封測龍頭日月光投控法說會報佳音，受惠 AI 與高效能運算 (HPC) 需求強勁，明年展望樂觀，帶動 10/31 股價噴出漲停，衝上 247.5 元史上新高，市值達 1 兆 979 億元，近一周股價不斷飆漲，市值周增 2285 億元，躍升為台股第七大，成功超車中華電、國泰金。
驚奇六：半導體類股周成交值破 9200 億元 指數盤中創高
上市半導體類股票本周成交金額達 9227.22 億元，占全體上市股票交易金額約 34%，指標股包括台積電、日月光投控、聯發科及多檔熱翻天的記憶體個股，帶動半導體指數 10/31 盤中一度衝上 891.81 點，改寫歷史新高，終場則收在 878.91 點。
驚奇七：AI 推波助瀾 27 檔千金股盛況前所未見
在 AI 浪潮推波助瀾下，台股本周一度出現 27 檔千金股，創下史上最多紀錄，不過，周五尾盤遭遇亂流，剩下 26 檔，股王仍是信驊 (5274-TW)，股后則為緯穎 (6669-TW)，第三名以後依序為川湖 (2059-TW)、世芯 - KY (3661-TW)、穎崴 (6515-TW)、大立光 (3008-TW)、健策 (3653-TW)、旺矽 (6223-TW)、力旺 (3529-TW)、精測 (6510-TW)、創意 (3443-TW)、台積電 (2330-TW)、弘塑 (3131-TW)、富世達 (6805-TW)、祥碩 (5269-TW)、奇鋐 (3017-TW)、貿聯 - KY (3665-TW)、嘉澤 (3533-TW)、台光電 (2383-TW)、聯發科 (2454-TW)、旭隼 (6409-TW)、AES-KY (6781-TW)、智邦 (2345-TW)、群聯 (8299-TW)、雙鴻 (3324-TW)、印能科技 (7734-TW)，而台達電未能千元關卡，以 995 元作收，另外，光聖 (6442-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)、漢唐 (2404-TW) 等多檔都曾是千金俱樂部成員，未來仍有機會再躍進。
