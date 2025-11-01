〈熱門股〉立碁矽光子及電動車議題發酵 股價周漲15%攻上半年高點
鉅亨網記者吳承諦 台北
LED 導線架廠立碁 (8111-TW) 已布局矽光子及高階 SiP 領域許久，隨著 GTC 大會以及電動車話題逐漸發酵，本周股價強勢表態，31 日收盤價為 61.5 元，周漲約 15%，來到近半年來高點，周成交量 39418 張，其中外資呈連 3 買，共買超 2533 張。
立碁股價強勁表態，主要受市場看好公司積極轉型，鎖定矽光子與高階 SiP（系統級封裝）技術，潛在受惠於 AI 伺服器與電動車等前瞻應用趨勢。立碁持續開發 1.6T 矽光產品，力拚今年底開始出貨，有望為未來營運挹注新成長動能。
立碁先前指出，立碁在電動車應用模組已進入量產階段，同時正投入領先業界的 1.6T 矽光子技術研發。此外，立碁持續耕耘 SiP 系統封裝整合、紅外線影像辨識系統、光學影像系統模組等，使今年產品樣貌更加多元，需求也更強勁。
立碁預計將於 11 月 17 日舉行法人說明會，屆時將對外說明最新產業布局與營運狀況。
