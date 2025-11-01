〈熱門股〉立碁矽光子及電動車議題發酵 股價周漲15%攻上半年高點

LED 導線架廠立碁 ( 8111-TW ) 已布局矽光子及高階 SiP 領域許久，隨著 GTC 大會以及電動車話題逐漸發酵，本周股價強勢表態，31 日收盤價為 61.5 元，周漲約 15%，來到近半年來高點，周成交量 39418 張，其中外資呈連 3 買，共買超 2533 張。

‌



立碁先前指出，立碁在電動車應用模組已進入量產階段，同時正投入領先業界的 1.6T 矽光子技術研發。此外，立碁持續耕耘 SiP 系統封裝整合、紅外線影像辨識系統、光學影像系統模組等，使今年產品樣貌更加多元，需求也更強勁。