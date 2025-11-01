〈美股盤後〉蘋果亞馬遜財報驚豔 科技股回神 三大指數周線、月線均漲

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-11-01 04:21

‌



蘋果與亞馬遜亮眼財報，帶動科技股買盤情緒，美股主指週五 (31 日) 歡喜收高。債市穩定，美元走強。國際油價回落，連續第三個月走低。

蘋果亞馬遜財報驚豔 科技股回神 三大指數周線、月線均漲 (圖：REUTERS/TPG)

道瓊本週漲幅達 0.8%，標普 500 週線收漲 0.7%，那斯達克指數週升 2.2%。三大指數 10 月皆收紅，標普更連續第六個月走高。

‌



美國總統川普週四與中國國家主席習近平會晤，形容會談「非常棒、極佳」，但並未透露雙方如何緩解貿易緊張。川普稱，美中「很快」可望達成貿易協議，並表示將於明年 4 月訪問中國。

川普週五表示，如果北京方面嚴厲打擊芬太尼與其前體化學品出口的出口，他將取消所有與芬太尼相關的對中國商品徵收的關稅。

聯準會官員陸續發聲，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）31 日表示，他在本週 FOMC 會議中反對降息、支持按兵不動，主因仍憂心通膨壓力，而非勞動市場。他指出，就業情況整體仍維持在相對均衡的水平。

美國達拉斯聯準銀行總裁洛根 (Lorie Logan) 稱，聯準會本月不應降息，她傾向於維持利率不變，12 月也沒必要進一步降息。

美股週五 (31 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 40.75 點，或 0.09%，收 47,562.87 點。

那斯達克指數上漲 143.813 點，或 0.61%，收 23,724.957 點。

S&P 500 指數上漲 17.86 點，或 0.26%，收 6,840.2 點。

費城半導體指數上漲 12.662 點，或 0.18%，收 7,228.66 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 69.20 點，或 0.41%，收 16,919.54 點。

標普 11 大板塊中，非必需消費品漲逾 4% 領漲、能源亦走高，原物料、公用事業走弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭僅亞馬遜獨強。Meta (META-US) 下跌 2.72%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.38%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.10%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.52%；亞馬遜 (AMZN-US) 飆漲 9.58%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.92%；日月光 ADR (ASX-US) 猛升 6.45%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.19%。

企業新聞

蘋果預期第四季營收將成長 10% 至 12%，並將由 iPhone 17 升級需求支撐。執行長庫克指出，iPhone 17 將帶來「公司史上最強」的第四季表現。華爾街對蘋果即將實現兩位數成長表示歡迎，不過，蘋果 (AAPL-US) 週五開盤跳水，終場收低 0.38% 至每股 270.37 美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 狂飆 9.58% 至每股 244.22 美元，亞馬遜同樣繳出亮眼財報成績，營收及獲利均優於市場預期，受惠於零售利潤率回升及雲端部門 AWS 顯著成長。AWS 第三季營收年增 20%，為 2022 年以來最快步調，顯示其 AI 相關服務動能強勁。

輝達 (NVDA-US) 股價震盪，收盤走低 0.16% 至每股 202.49 美元。輝達執行長黃仁勳指出，公司與南韓政府及三星、SK 集團、現代汽車集團和 NAVER Cloud 等大企業合作，在南韓部署多達 26 萬顆 GPU。

Netflix (NFLX-US) 勁揚 2.74% 至每股 1118.86 美元，Netflix 實施「1 拆 10」股票分割計畫，預計 11 月 17 日起以拆股後的新價格開始交易，希望藉由價格下調，讓散戶更容易入手。

石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 收低 0.29%，因 OPEC+ 增產造成油價走弱，第三季獲利年減；相較之下，雪佛龍 (CVX-US) 走高 2.74%，受惠於收購赫斯帶來的產量增長，第三季獲利優於預期。

華爾街分析

Nationwide 市場策略師 Mark Hackett 指出，貿易、貨幣政策與財報的消息，考驗投資人對多頭行情的信念。他表示，儘管市場對漲勢參與範圍縮小的疑慮加深，但從多數市場指標來看，美股的強勢行情仍有望撐到年底。

Fundstrat 聯合創辦人 Tom Lee 表示，第四季屬旺季，「逢低買入」仍是策略。他補充，許多產業均呈雙位數成長，這不僅是 AI 故事，更反映美國企業與跨國公司具備強勁獲利能力。

Strategas 投資策略師 Ryan Grabinski 指出，企業法說會提及「AI」字樣的頻率持續增加，資本支出放緩疑慮暫時消退。他並指出，AI 正加速滲透科技以外產業，帶來更廣泛市場機會，有助推動更均衡的漲勢。