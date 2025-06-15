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華爾街日報：中國企業規避美國制裁 走私硬碟！

鉅亨網編譯莊閔棻


據《華爾街日報》（WSJ）報導，為規避美國對先進輝達 (NVDA-US) 晶片的出口限制，部分中國人工智慧（AI）企業採用攜帶硬碟方式，將海量數據轉移至馬來西亞。這些企業在當地租用數據中心伺服器，利用遠端方式訓練 AI 模型，繼續推進 AI 研發。

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中國企業利用硬碟走私，跨境避開美國晶片限制。(圖：Shutterstock)

報導指出，四名中國科技人員從北京飛往吉隆坡，每人隨身攜帶 15 塊硬碟，每塊存儲約 80TB 數據，合計約 4.8PB 海量資訊，足以支持多個大型語言模型（LLM）的訓練。


為了避免線上傳輸被監控，這些硬碟分散於四人行李中，成功避開馬來西亞海關與移民官的檢查。

為進一步降低審查風險，中國企業曾透過在新加坡註冊的子公司，與馬來西亞數據中心簽訂伺服器租用協議，進行 AI 模型訓練。

但隨著新加坡加強 AI 技術出口管控，馬來西亞要求中國客戶在當地註冊公司，最終中國團隊抵達馬來西亞，並租用了約 300 台輝達 AI 伺服器處理數據。

美國對中國的晶片限制使先進 AI 訓練硬體難以進口。儘管輝達聲稱「無證據顯示晶片被非法轉移」，但中國黑市走私輝達晶片依然活躍。

此外，美國政府對相關國家的施壓也使晶片走私活動難度加大，但美國商務部因資金不足，難以有效執行晶片出口管制。面對這種情況，部分中國企業選擇將數據送往海外訓練，規避硬體限制。

不過，美國參議院調查發現，現有管制措施成效有限，執法面臨嚴峻挑戰。

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中國晶片走私馬來西亞新加坡美國輝達晶片禁令

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