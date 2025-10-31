黃仁勳睽違15年訪韓 用一場「炸啤會」撬動數兆韓元AI市場
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳睽違 15 年造訪韓國，並且與三星會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣上演了「炸雞啤酒 (Chimaek)」秀。這場飯局價值「數兆韓元」，一個由晶片運算、高頻寬記憶體（HBM）和軟體定義車輛（SDV）為核心的「AI Kkanbu 策略聯盟」正式成形。
本次會面重申了韓國在全球 AI 供應鏈中的關鍵地位。輝達與三星、SK 海力士、現代汽車集團等韓國主要科技公司達成了一系列價值數兆韓元的 AI 晶片供應協議，旨在深化合作並建立更具韌性的全球供應網路。
特別值得關注的是，三星電子已成功通過輝達對其 12 層 HBM3E 高頻寬記憶體的嚴苛資格測試。HBM 是 AI 算力時代的關鍵瓶頸，三星的成功入列將極大地緩解市場對頂級記憶體產能的需求壓力，確保輝達下一代 GPU 的出貨量與性能得到充分釋放，鞏固美韓兩國在 AI 運算核心技術上的領先地位。
在汽車產業方面，輝達與現代汽車集團的戰略合作夥伴關係邁向新的里程碑。現代汽車將加速採用輝達 Drive 平台作為其「軟體定義車輛」（SDV）的核心 AI 大腦，將尖端的 AI 運算能力深度整合到下一代車輛和機器人技術中。
這項合作旨在推動汽車從傳統交通工具轉變為智慧移動終端，使現代汽車在全球新能源汽車的智慧化競爭中獲得關鍵的技術優勢和優先協作權，為全球消費者帶來更安全、更智慧的駕駛體驗。
輝達、三星和現代汽車的結盟，不僅是商業上的合作，更是全球科技產業在當前地緣政治背景下，加速構建新興生態系統的清晰訊號。這個涵蓋晶片、記憶體、雲端服務（Naver 等）到終端應用的多層次聯盟，將成為推動未來十年全球 AI 進程的強勁動力。
此舉預示著全球頂級技術整合的加速，並對所有科技企業發出警示：在「供應鏈安全」和「技術自主」已成主流的時代，企業必須持續深化核心技術的研發與掌握，以應對日益激烈的國際競爭。
