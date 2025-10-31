search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為240.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.23元上修至4.68元，其中最高估值5.63元，最低估值3.89元，預估目標價為240.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.63(5.42)6.718.398.07
最低值3.89(3.89)4.735.988.07
平均值4.64(4.26)5.466.828.07
中位數4.68(4.23)5.416.658.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值64.49億76.89億93.19億103.80億
最低值61.36億69.25億84.39億103.80億
平均值62.67億74.23億88.60億103.80億
中位數62.99億74.41億88.11億103.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.79-2.42-1.90-1.16-0.98
營業收入20.89億28.03億35.35億43.59億52.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEAM

Atlassian Corporation - Class A160.67+0.87%

