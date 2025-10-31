鉅亨速報 - Factset 最新調查：Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為240.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.23元上修至4.68元，其中最高估值5.63元，最低估值3.89元，預估目標價為240.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.63(5.42)
|6.71
|8.39
|8.07
|最低值
|3.89(3.89)
|4.73
|5.98
|8.07
|平均值
|4.64(4.26)
|5.46
|6.82
|8.07
|中位數
|4.68(4.23)
|5.41
|6.65
|8.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|64.49億
|76.89億
|93.19億
|103.80億
|最低值
|61.36億
|69.25億
|84.39億
|103.80億
|平均值
|62.67億
|74.23億
|88.60億
|103.80億
|中位數
|62.99億
|74.41億
|88.11億
|103.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.79
|-2.42
|-1.90
|-1.16
|-0.98
|營業收入
|20.89億
|28.03億
|35.35億
|43.59億
|52.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
