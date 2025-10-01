search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.08%，報151.58美元

鉅亨網新聞中心


Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間01日23:16股價下跌8.12美元，報151.58美元，跌幅5.08%，成交量1,206,233（股），盤中最高價162.25美元、最低價151.53美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.61%
  • 近 1 月：-10.17%
  • 近 3 月：-21.36%
  • 近 6 月：-26.74%
  • 今年以來：-34.38%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006696.260.12%
道瓊指數46486.280.19%
NASDAQ22685.05+0.11%
費城半導體6426.110.88%
Atlassian Corporation - Class A151.37-5.22%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty