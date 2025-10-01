盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.08%，報151.58美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間01日23:16股價下跌8.12美元，報151.58美元，跌幅5.08%，成交量1,206,233（股），盤中最高價162.25美元、最低價151.53美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.61%
- 近 1 月：-10.17%
- 近 3 月：-21.36%
- 近 6 月：-26.74%
- 今年以來：-34.38%
