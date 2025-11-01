鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯必克科技SPXC-US的目標價調升至220元，幅度約4.27%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對斯必克科技(SPXC-US)提出目標價估值：中位數由211元上修至220元，調升幅度4.27%。其中最高估值234元，最低估值202元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予斯必克科技評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。
斯必克科技今(1日)收盤價為223.16元。近5日股價上漲4.27%，標普指數上漲1.25%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
