盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.01%，報156.88美元

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間15日03:18股價上漲7.49美元，報156.88美元，漲幅5.01%，成交量2,417,716（股），盤中最高價156.88美元、最低價147.33美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.53%
  • 近 1 月：-14.57%
  • 近 3 月：-20.12%
  • 近 6 月：-24.69%
  • 今年以來：-38.62%

