盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.01%，報156.88美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間15日03:18股價上漲7.49美元，報156.88美元，漲幅5.01%，成交量2,417,716（股），盤中最高價156.88美元、最低價147.33美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.53%
- 近 1 月：-14.57%
- 近 3 月：-20.12%
- 近 6 月：-24.69%
- 今年以來：-38.62%
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 沃爾瑪(WMT-US)大漲5.02%，報107.25美元
- 盤中速報 - 花旗集團(C-US)大漲5.03%，報100.93美元
- 盤中速報 - 卡特彼勒(CAT-US)大漲5.05%，報530.25美元
- 盤中速報 - 富國銀行(WFC-US)大漲5.01%，報82.87美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇