鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估下修至2.4元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對百特醫療產品(BAX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.44元下修至2.4元，其中最高估值2.49元，最低估值2.35元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.49(2.49)2.722.87
最低值2.35(2.4)22.33
平均值2.41(2.44)2.462.62
中位數2.4(2.44)2.52.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值113.63億118.42億122.92億
最低值106.36億111.11億115.14億
平均值111.57億115.17億119.11億
中位數111.44億117.07億120.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.132.53-4.835.25-1.27
營業收入116.73億127.84億151.13億148.13億106.36億

詳細資訊請看美股內頁：
百特醫療產品(BAX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股首頁我要存股
