鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估下修至2.4元，預估目標價為22.00元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對百特醫療產品(BAX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.44元下修至2.4元，其中最高估值2.49元，最低估值2.35元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.49(2.49)
|2.72
|2.87
|最低值
|2.35(2.4)
|2
|2.33
|平均值
|2.41(2.44)
|2.46
|2.62
|中位數
|2.4(2.44)
|2.5
|2.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|113.63億
|118.42億
|122.92億
|最低值
|106.36億
|111.11億
|115.14億
|平均值
|111.57億
|115.17億
|119.11億
|中位數
|111.44億
|117.07億
|120.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.13
|2.53
|-4.83
|5.25
|-1.27
|營業收入
|116.73億
|127.84億
|151.13億
|148.13億
|106.36億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
