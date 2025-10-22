盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.01%，報166.75美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間20日23:48股價上漲7.96美元，報166.75美元，漲幅5.01%，成交量1,494,315（股），盤中最高價157.91美元、最低價152.90美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.71%
- 近 1 月：-10.12%
- 近 3 月：-21.82%
- 近 6 月：-21.2%
- 今年以來：-37.31%
