盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.01%，報166.75美元

鉅亨網新聞中心


Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間20日23:48股價上漲7.96美元，報166.75美元，漲幅5.01%，成交量1,494,315（股），盤中最高價157.91美元、最低價152.90美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.71%
  • 近 1 月：-10.12%
  • 近 3 月：-21.82%
  • 近 6 月：-21.2%
  • 今年以來：-37.31%

美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

S&P 5006735.350.00%
道瓊指數46924.740.47%
NASDAQ22953.67-0.16%
費城半導體6839.27-0.67%
Atlassian Corporation - Class A168.71+6.25%

