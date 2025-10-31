search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估上修至17.19元，預估目標價為907.31元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Argen X SE - ADR(ARGX-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.71元上修至17.19元，其中最高估值22.9元，最低估值10.41元，預估目標價為907.31元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.9(20.92)45.5357.5471.12
最低值10.41(10.41)10.4813.2127.9
平均值16.85(15.73)28.4536.1247.94
中位數17.19(15.71)27.7835.4848.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.59億66.90億79.98億94.81億
最低值37.70億48.08億56.07億61.14億
平均值41.22億56.96億68.26億81.44億
中位數41.88億57.12億67.66億83.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-13.28-7.98-13.06-5.1713.90
營業收入4,152萬4.96億4.11億12.28億21.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Argen X SE - ADR(ARGX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

