鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估上修至17.19元，預估目標價為907.31元
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Argen X SE - ADR(ARGX-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.71元上修至17.19元，其中最高估值22.9元，最低估值10.41元，預估目標價為907.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.9(20.92)
|45.53
|57.54
|71.12
|最低值
|10.41(10.41)
|10.48
|13.21
|27.9
|平均值
|16.85(15.73)
|28.45
|36.12
|47.94
|中位數
|17.19(15.71)
|27.78
|35.48
|48.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.59億
|66.90億
|79.98億
|94.81億
|最低值
|37.70億
|48.08億
|56.07億
|61.14億
|平均值
|41.22億
|56.96億
|68.26億
|81.44億
|中位數
|41.88億
|57.12億
|67.66億
|83.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-13.28
|-7.98
|-13.06
|-5.17
|13.90
|營業收入
|4,152萬
|4.96億
|4.11億
|12.28億
|21.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Argen X SE - ADR(ARGX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
