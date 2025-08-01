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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADRARGX-US的目標價調升至786.01元，幅度約4.8%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對Argen X SE - ADR(ARGX-US)提出目標價估值：中位數由750元上修至786.01元，調升幅度4.8%。其中最高估值1070元，最低估值629.5元。

綜合評級 - 共有34位分析師給予Argen X SE - ADR評價：積極樂觀32位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Argen X SE - ADR今(1日)收盤價為670.33元。近5日股價上漲4.8%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ARGX市場預估目標價

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Argen X SE - ADR670.33+11.9%

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