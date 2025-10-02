鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估上修至15.56元，預估目標價為808.68元

search icon



Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估上修至15.56元，預估目標價為808.68元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Argen X SE - ADR(ARGX-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.26元上修至15.56元，其中最高估值20.82元，最低估值10.41元，預估目標價為808.68元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.82(20.82)40.5752.4858.92
最低值10.41(10.41)10.4813.2127.74
平均值15.6(15.55)24.9333.2744.75
中位數15.56(15.26)24.6834.0945.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.67億60.07億77.66億86.24億
最低值37.70億48.75億57.02億62.24億
平均值40.16億53.71億64.81億76.86億
中位數40.04億54.09億65.05億78.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-13.28-7.98-13.06-5.1713.90
營業收入4,152萬4.96億4.11億12.28億21.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Argen X SE - ADR(ARGX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

