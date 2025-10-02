鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估上修至15.56元，預估目標價為808.68元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Argen X SE - ADR(ARGX-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.26元上修至15.56元，其中最高估值20.82元，最低估值10.41元，預估目標價為808.68元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.82(20.82)
|40.57
|52.48
|58.92
|最低值
|10.41(10.41)
|10.48
|13.21
|27.74
|平均值
|15.6(15.55)
|24.93
|33.27
|44.75
|中位數
|15.56(15.26)
|24.68
|34.09
|45.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.67億
|60.07億
|77.66億
|86.24億
|最低值
|37.70億
|48.75億
|57.02億
|62.24億
|平均值
|40.16億
|53.71億
|64.81億
|76.86億
|中位數
|40.04億
|54.09億
|65.05億
|78.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-13.28
|-7.98
|-13.06
|-5.17
|13.90
|營業收入
|4,152萬
|4.96億
|4.11億
|12.28億
|21.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Argen X SE - ADR(ARGX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
