冠全球！AI助攻10月台股基金漲幅10.76% 法人11月投資策略曝光

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-31 15:54

儘管十月面臨美國政府可能關門、美中貿易緊張、銀行業短暫爆雷等利空因素，但在 AI 概念股前景火熱以及市場對聯準會（Fed）月底降息的樂觀預期下，全球股市逆勢上揚。其中，台股、美股、日股等主要指數股價紛紛創下新高。受此鼓舞，台灣股票型基金十月平均大漲 10.76%，領跑各區域股市。

整體來看，金管會核備的 963 檔境外基金（涵蓋股、債、平衡型）平均上漲 2.06%。其中，625 檔股票型基金平均上漲 2.51%，260 檔債券型基金平均上漲 1.07%。

主要區域股票型基金：台股居冠 印度和新興亞洲亮麗

AI 概念股勁揚是帶動台股創新高的主因，使台灣股票型基金平均上漲 10.76%，居全球之冠。此外，受美印貿易情勢改善預期影響，印度股票型基金平均上漲 4.67%。日本股市在首位女性首相高市早苗當選後，因其主張延續安倍經濟學的寬鬆政策，也推升日股基金表現，但受日圓貶值影響，換算台幣報酬率縮減至 1.65%。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本股市評價仍低於其他已開發市場，並具備企業改革帶來的結構性提升股東報酬率潛力，能為全球投資組合帶來分散風險的獨特回報來源。

主要產業型基金：雙技強攻、黃金休息

十月產業型基金由生技與科技雙雙強攻。生技股票型基金以平均上漲 10.56% 領先，主要受惠於新藥臨床試驗進展和企業併購利多，表現優於科技股票型基金的 6.44%。

先前漲勢強勁的黃金貴金屬股票型基金，因市場避險需求減弱及獲利了結賣壓，十月小幅拉回 2.75%。不過，該基金今年以來仍有 105% 漲幅居冠。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人艾齊瓦 ‧ 菲爾特表示，生技股目前估值具吸引力，加上大型藥廠的併購需求，估值有望修復。科技基金經理人馬修 ‧ 席歐帕則看好 AI 受惠趨勢，預計科技股獲利成長率將持續優於史坦普 500 指數。

主要債券及平衡型基金：平衡型與新興國家債券型基金續強

十月股票績效持續優於債券。環球和美國平衡型基金平均報酬率分別為 2.25% 與 2.01%，表現較佳。純債券方面，因聯準會降息期待和避險情緒，資金流向高殖利率的新興債市，新興市場強勢貨幣債券型基金平均上漲 2.63% 領先。