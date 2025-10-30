聯準會降息連發 鉅亨買基金：資金回流響起、美股多頭將續航

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-30 19:43

美國聯準會 (Fed) 在最新會議上再降息 1 碼，並宣布自今 (2025) 年 12 月起，暫停資產負債表縮減 (縮表) 計畫，外界預期是否意味資金流動性正逐漸吃緊。對此，「鉅亨買基金」今 (30) 日認為，停止縮表非流動性危機的預兆，而是為防範潛在風險，確保金融體系穩定，Fed 鮑爾刻意淡化市場對連續降息的預期，顯示政策焦點從抑制通膨轉向穩定經濟與金融環境，美股經濟基本面依舊穩健。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(鉅亨網資料照)

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，鮑爾多次強調「未來政策將依數據與風險而定」，凸顯 Fed 內部對降息節奏仍存歧，見過去幾次會議投票顯示，委員對降息的時機與幅度並未形成共識，因此本次降息後「暫緩進一步行動」的表態，可能是鮑爾在內部平衡意見的策略，也反映 Fed 希望保留政策彈性，不願過早釋出寬鬆承諾，以免引發市場過度反應。

張榮仁解釋，「縮表」是指 Fed 讓到期的公債與房貸抵押證券 (MBS) 不再再投資，以此回收市場資金，近期美國金融體系出現短期資金吃緊跡象，隔夜擔保融資利率 (SOFR) 多次高於聯邦基金利率上限，銀行間借貸成本上升、流動性收縮。張榮仁分析，在此背景下若繼續縮表，恐使金融市場壓力加劇，故暫停縮表是一項「預防性」措施，有助於維持資金面穩定、避免市場信心動搖。

張榮仁表示，部分地區銀行雖出現呆帳攀升，但美大型銀行的資產負債表仍穩健，資本適足率維持高檔，Fed 歷經次貸風暴、疫情及矽谷銀行事件後，累積了豐富的危機應對經驗與政策工具，包括貼現窗口、臨時融資機制與流動性支援方案等，皆可在必要時迅速啟動，因此暫停縮表更像是「先發制人」的穩定手段，而非反映市場恐慌。

從本次會議結果觀察，聯準會政策主軸已由「防通膨」轉向「維持金融穩定與經濟成長」。張榮仁認為，美國經濟基本面依舊穩健，消費支出與就業市場動能強勁，企業獲利連續優於預期，整體並無衰退疑慮，在流動性逐步改善的環境下，風險性資產有望持續獲得支撐，建議投資人可透過「鉅亨超底王」的定期定額加上逢低自動加碼策略，穩健參與美股成長。