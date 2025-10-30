search icon



〈台幣〉Fed說12月降息並非板上釘釘 急貶8.5分收30.715元

鉅亨網記者陳于晴 台北


美國聯準會 29 日如預期宣布降息 1 碼，但主席鮑爾淡化 12 月降息可能性，美元指數應聲上漲，主要亞幣今 (30) 日普遍走弱，新台幣兌美元匯率再度摔破 30.7 元關卡，終場收在 30.715 元，貶值 8.5 分，為連續 2 個交易日收黑，台北及元太外匯市場總成交值 19.58 億美元。

cover image of news article
〈台幣〉Fed說12月降息並非板上釘釘 急貶8.5分收30.715元。(圖:shutterstock)

新台幣兌美元今天以 30.68 元貶值開出後，隨即湧現美元買盤，外資擴大匯出力道，使得匯價終場收在全日最低 30.715 元，貶值 8.5 分，呈現股匯齊挫走勢。


台股今天早盤創高後隨即翻黑，在平盤上下震盪，權值王台積電漲幅回吐收 1505 元平盤，加權指數終場下跌 7.21 點，收在 28287.53 點。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.22%，日元領頭重挫 0.87%，新加坡幣貶值 0.31%，新台幣貶值 0.28%，人民幣亦貶 0.13%，韓元則續升 0.24%。

Fed 周三 (29 日) 在為期兩天的政策會議結束後，宣布將隔夜拆款利率調降 1 碼 (25 個基點)，使基準利率區間落在 3.75%-4% 之間，此外，12/1 結束縮表。針對 12 月政策方向，鮑爾強調，進一步降息「並非已成定局」，委員之間也存在明顯分歧。

台股首頁
