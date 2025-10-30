〈台幣〉Fed說12月降息並非板上釘釘 急貶8.5分收30.715元
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國聯準會 29 日如預期宣布降息 1 碼，但主席鮑爾淡化 12 月降息可能性，美元指數應聲上漲，主要亞幣今 (30) 日普遍走弱，新台幣兌美元匯率再度摔破 30.7 元關卡，終場收在 30.715 元，貶值 8.5 分，為連續 2 個交易日收黑，台北及元太外匯市場總成交值 19.58 億美元。
新台幣兌美元今天以 30.68 元貶值開出後，隨即湧現美元買盤，外資擴大匯出力道，使得匯價終場收在全日最低 30.715 元，貶值 8.5 分，呈現股匯齊挫走勢。
台股今天早盤創高後隨即翻黑，在平盤上下震盪，權值王台積電漲幅回吐收 1505 元平盤，加權指數終場下跌 7.21 點，收在 28287.53 點。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.22%，日元領頭重挫 0.87%，新加坡幣貶值 0.31%，新台幣貶值 0.28%，人民幣亦貶 0.13%，韓元則續升 0.24%。
Fed 周三 (29 日) 在為期兩天的政策會議結束後，宣布將隔夜拆款利率調降 1 碼 (25 個基點)，使基準利率區間落在 3.75%-4% 之間，此外，12/1 結束縮表。針對 12 月政策方向，鮑爾強調，進一步降息「並非已成定局」，委員之間也存在明顯分歧。
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉Fed今年第二次降息 鮑爾淡化12月降息可能性 標普小幅收跌
- 〈紐約匯市〉美元上漲 鮑爾言論削弱12月降息預期
- 〈台幣〉股匯不同調 Fed決策前夕豬羊變色翻貶收30.63元
- 一文掌握Fed重點決策：12月不一定降息、緊盯裁員潮、AI與網路泡沫不同
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇