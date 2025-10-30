〈台幣〉Fed說12月降息並非板上釘釘 急貶8.5分收30.715元

美國聯準會 29 日如預期宣布降息 1 碼，但主席鮑爾淡化 12 月降息可能性， 美元指數 應聲上漲，主要亞幣今 (30) 日普遍走弱， 新台幣 兌美元匯率再度摔破 30.7 元關卡，終場收在 30.715 元，貶值 8.5 分，為連續 2 個交易日收黑，台北及元太外匯市場總成交值 19.58 億美元。

Fed 周三 (29 日) 在為期兩天的政策會議結束後，宣布將隔夜拆款利率調降 1 碼 (25 個基點)，使基準利率區間落在 3.75%-4% 之間，此外，12/1 結束縮表。針對 12 月政策方向，鮑爾強調，進一步降息「並非已成定局」，委員之間也存在明顯分歧。