〈航運指數〉SCFI連2周彈升 美西運價大漲3成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-17 15:59

‌



上海航交所今 (17) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周反彈 149.9 點至 1310.32 點，呈現連 2 彈，漲幅 12.92%，主要是因美國線運價逆勢強漲，尤其美西線漲幅逾 30%。

SCFI連2周彈升 美西運價大漲3成。(圖：萬海提供)

主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 反彈 77 美元至 1145 美元，漲幅 7.21%；遠東到地中海每 TEU 反彈 55 美元至 1613 美元，漲幅 3.53%。

‌



而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 本周運價大漲 468 美元至 1936 美元，漲幅多達 31.88%，而遠東到美東每 FEU 也漲 401 美元，來到 2853 美元，漲幅 16.35%。

貨攬業者指出，進入傳統淡季後，船公司積極控艙、停航，並傳出部分大型船公司看好美中貿易戰的談判結果，有意於 11 月起漲價，使運價先行止跌，美西線和美東線均有築底略反彈的態勢。