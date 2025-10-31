鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-31 16:59

‌



vivo 台灣今 (31) 日正式在台發表 X300 系列旗艦手機，總經理陳怡婷表示，10 月中旬在未公布價格與規格情況下發起盲購活動，繳交 1000 元訂金的消費者超過 6000 位，成績超乎預期，公司目標 X300 系列全生命週期銷量較前代 X200 系列成長 50%，信心來自硬體全面升級與首次導入 Origin OS 系統。

台灣vivo推出X300系列導入Origin OS系統 盲購已破6000人目標全週期銷量增50%。(鉅亨網記者吳承諦攝)

陳怡婷指出成長動能包含兩大部分，一是現有 iPhone 或 Android 用戶多購一支 X300 系列作為拍照手機，二是因系統大幅升級直接轉換品牌。公司從網路反饋獲得高度肯定，許多消費者認為 Origin OS 能大幅改善過去 Android 手機流暢度體驗，有望吸引果粉與競品用戶移轉。

‌



陳怡婷指出，X300 系列主打兩億畫素旗艦影像，攜手聯發科共研、蔡司深度調教，並結合 Sony、Samsung、京東方與寧德時代等供應鏈夥伴。陳怡婷強調公司不做擠牙膏式更新，而是提供消費者全方位升級，給予最好最滿的體驗。今年適逢 vivo 30 週年重要里程碑，X300 系列集結各領域專家打造極致旗艦。

目標客群方面，陳怡婷表示，專業攝影師與輕便拍攝需求者為主要訴求對象。許多拍攝花鳥長焦的攝影玩家使用專業設備，看到增距鏡效果後主動詢問機型，顯示專業用戶轉換潛力大，公司推估約 10% 消費者有增距鏡需求，主要為平常使用專業設備的玩家，一般用戶兩億長焦已足夠使用。