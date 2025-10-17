鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-17 13:53

OPPO 16 日於中國市場發表年度旗艦 Find X9 系列，台灣市場今 (17) 日宣布將快速引進，預計將在 10 月 30 日正式在台發表。新機主打搭載聯發科 (2454-TW) 全新 天璣 9500 晶片，並以首款 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭與超大電量作為差異化主軸，將正面迎戰下半年競爭激烈的高階 Android 手機市場。

OPPO Find X9搭聯發科天璣9500及「增距鏡套裝」 10/30登台正面迎戰vivo。(圖：OPPO提供)

Find X9 系列（包括 Find X9 Pro、Find X9）延續與哈蘇深度合作，帶來全焦段大師影像，並聯手推出「OPPO 哈蘇專業增距鏡套裝」。增距鏡套裝與 Find X9 Pro 搭配可實現 3.28 倍增距效果，強調長焦旅拍與專業取景表現，同時限量推出。

‌



在核心效能上，天璣 9500 作為聯發科新一代旗艦平台，重點在於長時間高負載的穩定與能效，而非峰值跑分。

Find X9 系列在維持輕薄機身的同時，帶來大幅領先友商的超大電量，其中 Find X9 Pro 搭載 7500mAh、Find X9 搭載 7025mAh，較前代提升超過 1000mAh。同時配備 80W SUPERVOOCTM 有線與 50W AIRVOOCTM 無線高效率充電。

影像系統是新機最大賣點，Find X9 Pro 搭載首款 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭，支援 3 倍光學變焦。主鏡頭採用 5000 萬畫素潛望式鏡頭，並搭載與 Sony 共同開發的 LYT-828 感光元件，結合瞬時三重曝光技術，可帶來超越 1 吋感光元件的動態範圍效果。