vivo X300系列熱銷首月銷量成長3.5倍 拿下安卓旗艦機成長王

鉅亨網記者吳承諦 台北

手機品牌 vivo 今 (29) 日表示，於上 (11) 月強勢推出 X300 極限旗艦系列，X300 系列首月銷量較上一代 X200 系列成長超過 3.5 倍，其中 X300 Pro 表現尤為亮眼，並且持續吸引其他品牌用戶，來自三星與蘋果陣營高達四成，品牌吸引力提升。

cover image of news article
vivo X300系列熱銷首月銷量成長3.5倍 拿下安卓旗艦機成長王。(圖：vivo提供)

vivo 提到，X300 極限旗艦系列，作為品牌年度壓軸旗艦機種，X300 系列首月銷量較上一代 X200 系列成長超過 3.5 倍，其中 X300 Pro 表現尤為亮眼，首月銷售量較上一代 X200 Pro 成長高達 4 倍。作為 vivo 最頂尖的旗艦產品線，vivo 更於指標性通路「三創生活園區」寫下品牌近 10 年來單月最高銷售額紀錄。


vivo 提到，X300 系列作為 vivo 最頂尖的旗艦產品線，vivo 更於指標性通路「三創生活園區」寫下品牌近 10 年來單月最高銷售額紀錄；同時，官方體驗店來客結構亦出現明顯轉變，舊換新比例由原本的 2：8 提升至 3：7，顯示 X300 系列成功吸引更多新客進店，其中來自三星與蘋果陣營的轉換用戶占比更高達四成，跨品牌吸引力顯著提升。X300 系列各方戰報佳績更穩穩拿下 vivo 系列中的「安卓旗艦成長王」。

vivo 指出，vivo 自 X200 系列起，即以強大的長焦拍攝、夜拍表現與穩定錄影能力，深受影像愛好者青睞，隨著 X300 系列全面升級影像系統與拍攝體驗，vivo 進一步將拍攝實力延伸至更多生活場景。

無論是演唱會舞台上瞬息萬變的燈光效果與表演者的細膩表情、跨年夜人潮中的倒數煙火、年節期間燈火通明的街景，或是春節走春與家族團聚的溫馨時刻，X300 系列皆能清晰捕捉每一個真實情感與細節畫面，陪伴消費者將年末到新年的美好回憶完整保存。

看準年節假期拍攝需求持續升溫，vivo 推出多項年節購機優惠，期望以完整的影像體驗與貼心回饋，成為消費者記錄重要時刻的最佳夥伴。


