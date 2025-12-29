鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-29 14:49

手機品牌 vivo 今 (29) 日表示，於上 (11) 月強勢推出 X300 極限旗艦系列，X300 系列首月銷量較上一代 X200 系列成長超過 3.5 倍，其中 X300 Pro 表現尤為亮眼，並且持續吸引其他品牌用戶，來自三星與蘋果陣營高達四成，品牌吸引力提升。

vivo X300系列熱銷首月銷量成長3.5倍 拿下安卓旗艦機成長王。(圖：vivo提供)

vivo 提到，X300 極限旗艦系列，作為品牌年度壓軸旗艦機種，X300 系列首月銷量較上一代 X200 系列成長超過 3.5 倍，其中 X300 Pro 表現尤為亮眼，首月銷售量較上一代 X200 Pro 成長高達 4 倍。作為 vivo 最頂尖的旗艦產品線，vivo 更於指標性通路「三創生活園區」寫下品牌近 10 年來單月最高銷售額紀錄。

vivo 提到，X300 系列作為 vivo 最頂尖的旗艦產品線，vivo 更於指標性通路「三創生活園區」寫下品牌近 10 年來單月最高銷售額紀錄；同時，官方體驗店來客結構亦出現明顯轉變，舊換新比例由原本的 2：8 提升至 3：7，顯示 X300 系列成功吸引更多新客進店，其中來自三星與蘋果陣營的轉換用戶占比更高達四成，跨品牌吸引力顯著提升。X300 系列各方戰報佳績更穩穩拿下 vivo 系列中的「安卓旗艦成長王」。



vivo 指出，vivo 自 X200 系列起，即以強大的長焦拍攝、夜拍表現與穩定錄影能力，深受影像愛好者青睞，隨著 X300 系列全面升級影像系統與拍攝體驗，vivo 進一步將拍攝實力延伸至更多生活場景。

無論是演唱會舞台上瞬息萬變的燈光效果與表演者的細膩表情、跨年夜人潮中的倒數煙火、年節期間燈火通明的街景，或是春節走春與家族團聚的溫馨時刻，X300 系列皆能清晰捕捉每一個真實情感與細節畫面，陪伴消費者將年末到新年的美好回憶完整保存。