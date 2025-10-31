今見韓總統宣布「大消息」！黃仁勳約李在鎔、鄭義宣吃炸雞談AI晶片大單 相關韓股應聲漲停

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-31 14:20

AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳的韓國行因一場接地氣的炸雞店聚餐引發全球關注，他周四 (30 日) 晚間跟三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣現身首爾「Kkanbu Chicken」炸雞店，三人圍坐共享炸雞與啤酒，窗外聚集大批記者與粉絲，店內顧客也紛紛手機記錄這一幕。

喝酒談AI晶片大單！黃仁勳約三星李在鎔、現代鄭義宣吃炸雞 今見韓總統將宣布「大消息」（圖：Shutterstock）

「Kkanbu」在韓語中意為「密友」或「值得信賴的伙伴」，選址於此被分析為黃仁勳傳遞合作誠意的象徵。

用餐期間，他向兩位會長贈送印有輝達 DGX 標識的禮盒，這是一款小型 AI 電腦，附上手寫卡片：「致我們的合作和世界的未來！」

「三巨頭」會面被韓媒稱為「炸雞外交」的聚會，不僅是私人交流，更暗藏半導體與汽車產業的深度連結。

此次聚餐的核心議題圍繞著三大領域。黃仁勳在會後訪談中透露，雙方探討深化 HBM 合作、完全自駕體系建置、人形機器人加速滲透，以及潛在的晶片代工前景。他先前已預告，將與南韓企業宣布「讓川普和韓國都滿意」的合作消息，並期待隔天在 APEC 峰會與韓國總統李在明會面時發布重要進展。

市場對此反應迅速。儘管「Kkanbu Chicken」本身未上市，但其熱度已蔓延至關聯概念股，競爭對手校村炸雞（Kyochon F&B）今 (31) 日開盤一度飆漲 20%，雞肉商 Cherrybro 股價觸及 30% 漲停板，成交量暴增 200 倍；生產炸雞機器人的上市公司 Neuromeka 同樣大漲。

事實上，黃仁勳的「股市影響力」早有先例。去年他在演講中提及數家 AI 相關企業後，相關股價應聲暴漲。此次韓國行，既是輝達拓展亞洲市場的關鍵一步，也折射出全球科技巨頭與傳統製造業巨頭深度綁定的趨勢。三星的儲存技術、現代的汽車生態，與輝達的 AI 算力形成互補，恐將重塑自駕、機器人等前沿領域的供應鏈格局。