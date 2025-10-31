鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-31 17:10

儘管微軟 (MSFT-US) 公布了穩健的第一季財報，實現了連續第二季超過 18% 的營收年增長，但其股價在周四 (30 日) 卻下跌近 3%。然而，華爾街主要金融機構，包括摩根士丹利 (Morgan Stanley)、摩根大通 (J.P. Morgan) 和美國銀行 (BofA)，普遍重申了對該股的「加碼」或「買入」評級，並將任何股價回調視為絕佳的買入機會。

微軟財報後股價回落 機構力挺：Azure增長加速 AI核心價值被低估(圖:shutterstock)

分析師認為，微軟正在大力建設人工智慧 (AI) 產能，這是 Azure 業務增長加速的明確信號。

市場的焦點誤區：Azure 增長差 1 個百分點

市場對於微軟財報的擔憂，主要源於 Azure 的增長數字未能滿足最樂觀的預期。Azure 在本季 (Q1) 以固定匯率計算增長了 39%，雖然成功超越了公司指引的 37%，但卻比部分買方期待的 40% 數字低了 1 個百分點。

摩根士丹利分析師強調，這是一個嚴重的誤讀。他們指出，將注意力集中在 Azure 增長比預期少 1 個百分點的表現上，是「搞錯了重點」。微軟財務長 Amy Hood 已明確表示，Azure AI 服務收入大致符合預期，且本季需求再次超過了供應。

因此，摩根士丹利強調，Azure 增長的瓶頸在於實體供應的限制，而非需求疲軟。

前瞻指標印證增長正在加速

分析師們指出，一系列壓倒性的證據表明微軟的增長正在加速。其中，商業預訂量年率激增 111%(以固定匯率計算)。這項強勁的表現，得益於 OpenAI 的大額合約及多筆超過 1 億美元的 Azure 交易。

此外，衡量未來商業營收的關鍵前瞻指標——總剩餘履約義務 (RPO) 實現了 51% 的年增長，達到約 4000 億美元。當期剩餘履約義務 (cRPO) 更是從上一季的 22% 加速至本季的 35%。管理層在財報中也證實，所有需求信號，包括訂單、RPO 和產品使用，都加速超越了他們的預期。

AI 策略核心地位與盈利能力擴張

為了應對強勁的需求加速，微軟預計 2026 財年資本支出增長將超過去年的 58%。分析師認為，這項至少 1400 億美元的投資，恰恰是極強需求的最佳佐證。

此外，微軟與 OpenAI 重新達成的合作協議，進一步強化了其在 AI 領域的中心作用，該協議包括一項對 Azure 高達 2500 億美元的承諾及持續的 AI 排他性。美國銀行 (BofA) 認為，新 OAI 合約可能早在 2026 財年第二季開始生效。

在獲利方面，微軟的表現遠超預期。公司營運收入實現了 23% 的年率增長，營運利潤率達到 48.9%，超市場預期 230 個基點。報告指出，這得益於公司透過 AI 應用產生的槓桿效應以及強大的營運控制。即使現金資本支出增加了 30%，公司的自由現金流仍年率增長 33%，達到 257 億美元，顯示出強勁的現金創造能力。

基於這些堅實的基本面，摩根士丹利不僅維持了「加碼」評級，更將目標股價從 625 美元上調至 650 美元。富國銀行 (Wedbush) 分析師預測，微軟將有望在未來 18 個月內，加入輝達 (NVDA-US) 等企業的行列，成為 5 兆美元市值俱樂部的一員。