一、美中關係迎轉折：從對抗走向試探性合作

【時事觀察】川習會在釜山登場！美中降關稅、暫停港口費全球貿易格局要翻轉了？ (圖:shutterstock)

2025 年 10 月底，美中兩國領導人於釜山睽違六年再度會晤。雖然川普早早宣布行程，但北京直到前一天才正式證實，這份「低調中的高調」意味著雙方都將此次峰會視為關係重啟的關鍵節點。

會前，美財長貝森特與中方副總理何立峰在吉隆坡密集磋商，圍繞稀土、大豆、港口費等議題敲定初步協議，為領導人會談鋪路。外界普遍認為，這次釜山峰會可能成為貿易戰以來最具象徵意義的「破冰之舉」。

二、關稅調降＋稀土協議：貿易戰終於鬆動？

會後，川普在返美途中親自揭露協議細節——美國對中國商品的整體關稅稅率將從 57% 下調至 47%。這是自 2018 年貿易戰開打以來首次出現的實質讓步。

此外，雙方同意暫停互徵「船舶港口費」一年，美國並中止對中國造船業的 301 調查。對全球航運供應鏈來說，這無疑是重大利多，也象徵貿易摩擦進入降溫階段。

更值得注意的是，中國同意延後稀土出口管制一年、恢復購買美國大豆，雙方還在芬太尼防制議題上展開合作，為經貿與安全對話注入新契機。

三、背後佈局仍未解：降關稅只是序章？

儘管川普稱這場會談「滿分 10 給 12」，但國際觀察人士提醒，美中之間的結構性矛盾並未消失。新加坡智庫指出，關稅、出口管控與高科技競爭仍是長期焦點，未來談判仍將步步為營。