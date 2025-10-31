〈焦點股〉穩懋Q3轉盈且獲利暴衝 激勵亮燈跳空漲停

鉅亨網記者黃皓宸台北 2025-10-31 12:35

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 昨 (30) 日公布第 3 季自結財報，受惠處分出售南科廠及美系手機大客戶的需求暢旺下，推動單季稅後純益達 10.7 億元，年增 369% 轉虧為盈，每股稅後純益為 2.52 元，累計今年前 3 季 EPS 為 1.57 元。激勵穩懋今 (31) 日氣勢如虹，開盤跳空漲停，順利攻回百元大關，成交量暴增到 2.38 萬張。

穩懋管理總處總經理陳舜平(左)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

穩懋管理總處總經理陳舜平昨日在法說上也表示，第 3 季原本就是美系高階新手機發表傳統旺季，客戶的備貨也如期展開，在市場諸多銷售優於預期的期待之下，旗下包括手機 PA 持續拉貨、Wi-Fi PA 動能亦不減速連 2 季成長，加上 Optica 季增成長最大下，所有產品出貨均為季增，也第 3 季挹注獲利轉虧為盈。

除了 PA 產品，法人也表示，隨著 AI、光通訊產品需求強勁，穩懋在砷化鎵及氮化鎵等毫米波技術進程也有斬獲，產品類型包括低軌衛星、航太及 AI 資料中心光驅動 IC 等領域，也展現穩定增長的趨勢，今 (2025) 年基建 (Infrastructure) 對營收貢獻已超過去年，有望成為公司成長的另一隻腳。

此外，針對穩懋今年在業外收益及虧損部分，陳舜平也表示，第 3 季業外收益包括處分南科廠予日月光投控 (3711-TW) 的利益約 19.12 億元，整季資產減損則損失 16.42 億元，第 3 季總計業外收益約 1.5 億元。穩懋也針對中國推動農牧的資產減損整頓，會計師已在過去幾年陸續進行多次減損，未來仍可能持續，預估對公司的帳面投資價值的影響已降低。