〈焦點股〉智邦受惠AI浪潮長線動能 漲逾半根停板推進千金股排名

鉅亨網記者吳承諦 台北


網通廠智邦 (2345-TW) 受惠於全球 CSP（雲端服務供應商）積極建置資料中心，業績表現強勁。近期加拿大 AI 基建商 Celestica 釋出樂觀展望，預期 AI 資料中心動能將延續至 2027 年，受此利多消息激勵，智邦股價今（31）日漲逾半根停板，盤中最高攻上 1,070 元，台股 27 檔千金股中，股價排名暫列第 23 名。

cover image of news article
〈焦點股〉智邦受惠AI浪潮長線動能 漲逾半根停板推進千金股排名。(圖：shutterstock)

外資指出，Celestica 預期通訊業務將維持強勁成長，AI 資料中心建設部署動能可望延續至 2026 年至 2027 年。外資認為，隨著全球超大型資料中心加速升級至 800G 與 1.6T 網路交換器，智邦將持續受惠於 AI 與高速網通設備的長線需求。


隨著 AI 發展帶動企業資料量快速成長，企業交換器規格也開始由主流的 400G 往 800G 升級；此外，WiFi-7 預估將成為 2025 年網通廠的主要成長動能之一，預估產品滲透率佔比將來到 15% 至 20%。智邦身為全球主要交換器供應鏈夥伴，將持續受惠於資料流量成長、網通規格升級及客戶基礎擴大等長期趨勢。

智邦AI資料中心網通

智邦1080+5.88%

