〈焦點股〉智邦受惠AI浪潮長線動能 漲逾半根停板推進千金股排名

網通廠智邦 ( 2345-TW ) 受惠於全球 CSP（雲端服務供應商）積極建置資料中心，業績表現強勁。近期加拿大 AI 基建商 Celestica 釋出樂觀展望，預期 AI 資料中心動能將延續至 2027 年，受此利多消息激勵，智邦股價今（31）日漲逾半根停板，盤中最高攻上 1,070 元，台股 27 檔千金股中，股價排名暫列第 23 名。

外資指出，Celestica 預期通訊業務將維持強勁成長，AI 資料中心建設部署動能可望延續至 2026 年至 2027 年。外資認為，隨著全球超大型資料中心加速升級至 800G 與 1.6T 網路交換器，智邦將持續受惠於 AI 與高速網通設備的長線需求。

隨著 AI 發展帶動企業資料量快速成長，企業交換器規格也開始由主流的 400G 往 800G 升級；此外，WiFi-7 預估將成為 2025 年網通廠的主要成長動能之一，預估產品滲透率佔比將來到 15% 至 20%。智邦身為全球主要交換器供應鏈夥伴，將持續受惠於資料流量成長、網通規格升級及客戶基礎擴大等長期趨勢。