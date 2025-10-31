期貨與現貨價格走勢差很大！專家：國際金價近來劇烈波動有三大主因
鉅亨網編譯陳韋廷
國際金價近期大幅回檔，突破 4000 美元大關後快速衝高回落，紐約黃金期貨周四 (30 日) 下挫，倫敦現貨金價卻逆勢上漲，市場情緒兩極，「暴跌」與「反彈」同時登上熱搜。
與此同時，菲律賓央行官員近期釋放「拋售黃金」訊號，引發關注。菲國貨幣委員會、菲國央行前總裁 Benjamin Diokno 表示，目前該國黃金儲備佔比 13%，高於亞洲多數國家，理想區間應為 8%-12%。現任菲國央行總裁 Eli Remolona 也對黃金投資持謹慎態度。
對此中國商務部研究院研究員周密分析指車，此舉可能是菲國判斷金價處在高檔後，透過減持降低風險敞口，加上近期菲國披索貶值，拋售黃金可補充外匯儲備、增強匯市干預能力，邏輯類似 1997 年亞洲金融危機時的主動管理。
不過，菲國拋售對全球金價衝擊有限。東方金誠研究發展部副總監瞿瑞指出，菲國經濟體量僅佔全球 0.4%，而中國、波蘭等大國仍在增持，今年全球央行購金量料將突破 1000 噸，長期需求韌性。
專家認為，近期金價劇烈波動主因有三；一是短期獲利回吐：年初至今金價漲超 50%，突破 4000 美元後部分資金選擇落袋為安；二是避險情緒降溫，中美貿易緩和且聯準會主席鮑爾周三 (29 日) 表態稱「12 月降息遠未確定」，市場對降息預期降溫，擾動金價。
最後原因則是美國財政風險對金價構成主要支撐。當前美國政府持續停擺風險未完全解除，市場對美國財政可持續性的擔憂升溫，加上美債殖利率波動加劇，美元資產吸引力邊際下降，推動資金向黃金等避險屬性突出的資產遷移，構成金價上行的主要支撐。
周密還指出，儘管全球不確定性因素仍存且存在較多變數，但與過去幾年相比，尚未出現更顯著的關鍵風險事件。基於這一判斷，全球投資人對黃金持有規模維持相對高位或為暫時性現象，後續進一步增持的可能性較低，金價很可能不會再現今年以來快速走漲趨勢。
