鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-31 10:30

國際金價近期大幅回檔，突破 4000 美元大關後快速衝高回落，紐約黃金期貨周四 (30 日) 下挫，倫敦現貨金價卻逆勢上漲，市場情緒兩極，「暴跌」與「反彈」同時登上熱搜。

期貨與現貨價格走勢差很大！專家：國際金價近來劇烈波動有三大主因（圖：Shutterstock）

與此同時，菲律賓央行官員近期釋放「拋售黃金」訊號，引發關注。菲國貨幣委員會、菲國央行前總裁 Benjamin Diokno 表示，目前該國黃金儲備佔比 13%，高於亞洲多數國家，理想區間應為 8%-12%。現任菲國央行總裁 Eli Remolona 也對黃金投資持謹慎態度。

對此中國商務部研究院研究員周密分析指車，此舉可能是菲國判斷金價處在高檔後，透過減持降低風險敞口，加上近期菲國披索貶值，拋售黃金可補充外匯儲備、增強匯市干預能力，邏輯類似 1997 年亞洲金融危機時的主動管理。

不過，菲國拋售對全球金價衝擊有限。東方金誠研究發展部副總監瞿瑞指出，菲國經濟體量僅佔全球 0.4%，而中國、波蘭等大國仍在增持，今年全球央行購金量料將突破 1000 噸，長期需求韌性。