Meta上調資本支出引市場疑慮 股價暴跌11%創近3年最大跌幅

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-31 05:36

據《CNBC》周四 (30 日) 報導，Meta(META-US)同日股價遭遇 2022 年 10 月以來最大單日跌幅 11.33%。雖然前一天公布的財報優於預期，但 Meta 提升資本支出的計畫，引起市場對投資報酬率的懷疑。

Meta 將今年的資本支出從先前預估的 660 億至 720 億美元，上調至 700 億至 720 億美元之間。

執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 周三在財報電話會議上為公司雄心勃勃的支出計畫辯護。他表示，雖然時間尚早，但公司已在核心業務看到投資回報，這讓他們有信心應該投入更多資金，以確保不會投資不足。他公司正「積極」預先建立產能，為超級智慧的到來做準備。

與同業相似，Meta 已投入數十億美元強化 AI 產品，在競爭日益激烈的環境中並非唯一。周三，Alphabet(GOOGL-US)將資本支出預估上調至 910 億至 930 億美元，微軟 (MSFT-US) 則表示，預期本會計年度支出成長將加速。

今年稍早，Meta 向 AI 新創 Scale AI 投資 143 億美元，並延攬其執行長 Alexandr Wang 領導名為「超級智慧實驗室」的 AI 計畫，前 GitHub 執行長 Nat Friedman 也加入該團隊。Meta 也簽署多項雲端合約以建構 AI 基礎設施。