外資買超縮至16億元 加碼力積電4.7萬張、大砍旺宏5.2萬張

法人表示，台股今日呈現震盪整理，盤中平盤上下拉鋸，目前在台積電等權值股依舊強勢下，技術面觀察，目前台股量價齊揚態勢不變，投資人可觀察，短線在 10 月 27 日多方缺口不破下，拉回仍可以樂觀看待。在籌碼部分，由於外資在期現貨的布局，整體籌碼面觀察，仍是保守格局看待。