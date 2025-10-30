外資買超縮至16億元 加碼力積電4.7萬張、大砍旺宏5.2萬張
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (30) 日早盤在權王台積電 (2330-TW) 創新天價帶動下，一度漲逾 200 點，盤中指數高低震盪逾 400 點後收小黑，終場收 28,287.53 點，收跌 7.21 點，成交量為 6,335.58 億元。觀察外資動向，記憶體族群旺宏 (2337-TW) 遭外資賣超 5.2 萬張，股價慘遭鎖跌停，看好力積電 (6770-TW) 買超 4.7 萬居冠。
觀察集中市場今日三大法人動向，外資連 2 買，買超約 16.55 億元；自營商買超約 4.74 億元；投信賣超約 51.05 億元，合計三大法人賣超約 29.76 億元。期貨部分，外資期貨空單小增 325 口，淨空單為 2.47 萬口。
外資今日買超部分，看好力積電買超 4.77 萬居冠、已連 2 買，其次為聯電買超 2.01 萬張、康舒買超 1.66 萬張，晶豪科買超 1.59 萬張、緯創買超 1.43 萬張，其後依序為神達 1.32 萬張，兆豐金、中工買 1 萬張，凱基金 9,594 張、日月光 8,340 張。
外資賣超部分，旺宏遭外資連 4 買轉賣倒貨 5.29 萬張最多，其次為玉山金 4.02 萬張居次，第 3 為友達 2.53 萬張、第 4 為光寶科 1.8 萬張，其後依序為南亞科 1.16 萬張、台達電賣 7,832 張、華航 7,197 張、群創 6,670 張、遠東新 6,200 廣宇 6,115 張、陽明 5,481 張。
投信買超部分，精成科買超 4,843 張最多，其次為 華新賣 2,742 張，第 3 為京元電子 1,946 張，其後依序為奇鋐 1,425 張、第一金 1,209 張，買超鴻海、寶成、智邦、力成、全漢。
投信賣超部分，聯電 7,651 張最多、其次為中信金 4,813 張，賣超長榮 4,395 張、台新新光金 4,085 張、欣興 3,476 張、國泰金 3,178 張、萬海 3,034、玉山金 2,951 張、華新科 2,534 張、長榮航 1,745 張。
法人表示，台股今日呈現震盪整理，盤中平盤上下拉鋸，目前在台積電等權值股依舊強勢下，技術面觀察，目前台股量價齊揚態勢不變，投資人可觀察，短線在 10 月 27 日多方缺口不破下，拉回仍可以樂觀看待。在籌碼部分，由於外資在期現貨的布局，整體籌碼面觀察，仍是保守格局看待。
