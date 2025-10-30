〈智慧能源週〉熙特爾Q4營運攀高峰 明年儲能案場加持再衝高
鉅亨網記者魏志豪 台北
儲能大廠熙特爾 (7740-TW) 總經理陳伯勳今 (30) 日表示，第四季工程逐步跟上進度，加上電池交貨，本季將優於上季表現，全年營收成長樂觀，明年隨著新案場發酵，營收還會再優於今年。
陳伯勲表示，目前高雄在手 E-dReg 一、二兩個案場，兩個案子合計近百億元，前三季營收主要來自認列兩個案場的收入，後續將依工程進度進一步認列，成為明年營運動能。
熙特爾今年以「Power Your Success 」為主軸，發表 AI 能源管理系統 (EMS) 與自研 5MWh 大型液冷儲能櫃，揭示台灣表後儲能的市場契機與產業轉型方向。 台灣企業導入儲能系統的思維，也從過去的「選配」，快速轉變為「標配」。
熙特爾已超前布局，在台中自由貿易區的辰熙精密廠區建置大型表後儲能示範案場，同時成立在地化的維運團隊，提供即時監控、維修與系統優化服務。
熙特爾新能源總經理陳伯勳強調，透過結合自動化模組生產與 EMS/BMS 智慧管理平台，熙特爾能協助企業在節能降本、提升電力韌性與實現永續轉型之間取得最佳平衡，率先掌握下一波能源轉型的契機。
另外，熙特爾也與 VOLVO PENTA 合作高效電池模組，陳伯勳表示，與 VOLVO PENTA 合作的行動式快充產品，兩個產品會明年上半年完成，目前在測試當中，估明年底會有營收貢獻。
