熙特爾Q3受匯損影響獲利 Q4營運迎強勁反彈
鉅亨網記者魏志豪 台北
熙特爾 (7740-TW) 近日股價顯著波動，今 (12) 日晚間聲明表示，第三季本業仍為獲利，營運虧損主要因美元匯率波動致使匯兌評價損失，不影響實際營運體質，累計前三季每股純益仍達 3.22 元。展望後市，熙特爾強調，第四季工程進度將大躍進，法人估，熙特爾第四季營收將倍增。
熙特爾第三季營收維持成長，單季營業利益達 0.55 億元，較前季轉盈，本業呈現獲利。公司指出，營運一切正常，訂單進度、案場工程及主要業務推動皆依計畫穩健進行，惟因公司以美元支付貨款、新台幣收款，隨著匯率波動，第三季業外產生匯兌評價損失，影響帳面獲利表現，但不影響公司本業獲利體質與長期發展。
熙特爾也將持續關注匯率變化，並採取更審慎的風險管理措施，降低匯率衝擊。
展望後市，熙特爾目前主要案場工程進度皆依計畫推動，高雄案場部分工程因天候及場區作業條件等因素，期程從第三季遞延至第四季，預計第四季認列階段將大躍進，整體營運動能強勁。
熙特爾也預計在 11 月 14 日召開法說會，向投資人與市場進一步說明營運現況及未來展望，並依相關法規規定，於第一時間揭露重大訊息，並秉持誠信原則，善盡資訊揭露義務，確保投資人權益，熙特爾持續以穩健經營及股東權益最大化為首要目標，推動長期成長與永續發展。
