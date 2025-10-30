正隆與芬蘭Valmet完成簽約 打造生質能汽電共生系統年發電1.28億度

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-30 16:36

工紙廠正隆 (1904-TW) 今 (30) 日舉辦「2025 正隆全球永續產業鏈大會」。為強化能源韌性，正隆於會中與全球製漿造紙技術企業芬蘭維美德公司 (Valmet) 完成簽約，於后里廠打造生質能汽電共生系統，年發電量達 1.28 億度。

正隆總經理張清標。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

總經理張清標表示，正隆依循「AI X 綠能」雙軸策略，將傳統製造工廠轉化為智慧減碳場域。除導入 AI 管理、推動智紙 4.0 製造，升級營運及生產效率，並善用廠區地理條件與產線特性，布局再生能源設備及技術。

張清標指出，目前正隆以打造陸域風力發電廠，建立太陽光電與沼氣綠電典範，並合資成立大園汽電共生公司。

張清標提到，為進一步強化能源韌性與競爭力，與蘭維美德公司 (Valmet) 完成簽約，於后里旗艦廠打造生質能汽電共生系統，該系統採用 120 噸級的循環流化床 (CFB) 鍋爐與汽輪發電機，具備汽電共生效益，年發電量可達 1.28 億噸。

正隆說明，該系統將以后里廠內全循環再生資源燃料、生質燃料及固體再生燃料 (SRF) 等多元燃料取代煤炭使用，每年可減用煤炭超過 8.7 萬公噸。2029 年完工後，預期每年可減碳 4.8 萬公噸，並提升該廠替代燃料比例至 30% 以上，助力產業減廢、創能、增綠。

正隆為實現成為世界級綠色製紙企業的願景，會中也宣布 2025 年「低碳智慧、創能展綠」兩大核心策略，攜手產業鏈在綠色生產、責任智造、共榮成長三大面向，並推動五大永續行動。