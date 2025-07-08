鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-08 17:51

‌



熙特爾 (7740-TW) 今 (8) 日宣布與加拿大能源儲存業者 Energy Plug Technologies Corp. (Energy Plug) 建立戰略合作聯盟，深耕加拿大市場，並積極拓展至美國、墨西哥及拉丁美洲，矢志成為全球能源儲存領域的領導品牌。

熙特爾結盟Energy Plug 拓展美洲業務。(圖：業者提供)

雙方透過 Malahat Battery Technologies Corp. (MBT)，由 Malahat First Nation (Malahat 原住民) 持有 51% 股權，Energy Plug 持有 49% 股權，以聯合品牌「MBT-SEETEL」結合熙特爾在自主研發與製造上的領先優勢，以及 Energy Plug 在美洲市場的深厚洞察與卓越執行力，拓展品牌銷售。

‌



此次合作致力於為數據中心、國防基礎設施及公用電網提供精準、可靠、不間斷的能源儲存解決方案。

Energy Plug 獲得熙特爾獨家經銷授權，藉由熙特爾旗下子公司辰熙精密 (Aurosi Precision) 每年具 3 GWh 的電池模組及機櫃生產能力的智能自動化製造產線，其中為加拿大市場保留 1 GWh 的專屬產能，以確保加拿大關鍵基礎設施，如數據中心、國防設施及公用電網，獲得穩定、高效且高品質的能源供應，精準滿足其迫切需求。

雙方正與英屬哥倫比亞及安大略的政府和公用事業單位進行深入洽談，並積極在加拿大本地設立電池模組製造產線，以強化供應鏈本地化能力。進一步鞏固 Energy Plug 在加拿大市場的領導地位，為全球能源轉型樹立新標竿。