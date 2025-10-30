永豐金控勇奪今周刊《財富管理》11項大獎 銀行永續金融、證券數位創新備受肯定

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-30 18:30

‌



永豐金獲得今周刊《財富管理》11項大獎，由永豐金證券數金處副總經理劉柏甫(中)、通路事業處副總經理黃湘平(右)，以及永豐銀行綜企處資深協理吳郁寧(左)代表領獎。(圖/永豐金提供)

永豐金控推動永續金融、數位創新等服務有成，再度獲得外界肯定，今周刊 2025 年「財富管理銀行暨證券評鑑」永豐金囊獲 11 項大獎，其中永豐銀行獲得「最佳永續發展獎」，永豐金證券獲頒「最佳財富管理券商獎」特優及「最佳智能理財獎」第一名，展現國內券商數位創新與財富管理領域的雙軌領先實力之外，並在財富管理形象、客戶滿意、財富增值、風控、永續發展、客戶信任與 AI 應用領域受肯定。

《今周刊》今 (30) 日舉辦「2025 第十九屆財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮，永豐金證券一共拿下九大獎項，包括：「最佳財富管理券商獎」特優、「最佳智能理財獎」第一名、「最佳財富管理形象獎」第三名、「最佳客戶滿意獎」第二名、「最佳財富增值獎」第三名、「最佳風控獎」第三名、「最佳永續發展獎」第二名、「最佳客戶信任獎」第三名、「最佳 AI 應用獎」第二名。

‌



永豐金證券秉持「以客戶為核心」，依客戶不同人生階段的理財需求與風險屬性，量身打造專業理財方案，打造雙數位投資平台「大戶投 APP」與「大戶豐 APP」，功能持續滾動升級，獲得客戶滿意與信任。

針對高資產客群，永豐金證券今 (2025) 年獲金管會核准，成為首家進駐「亞洲資產管理中心高雄特區」的券商，展現提供客戶真正跨境、一站式配置解決方案的決心與行動力。永豐金證券所具備的「家族股權彈性配置型信託」服務，協助企業主進行稅務安排與資產傳承，目前有價證券信託累積受託資產規模已突破 21 億元。同時，公司積極推動實體與數位雙軌防詐機制，全方位守護客戶資產安全。

數位創新方面，永豐金證券持續實踐承諾。「大戶投 APP」導入 AI 智能應用，內建「AI 個股輿情」功能，結合生成式 AI、自然語言處理與大數據分析，每日自動生成市場摘要，協助投資人快速掌握大盤脈動與新聞情緒。

此外，永豐金證券持續引領業界創新，「豐存股」推出首創台美股利再投入功能，今年更攜手 Line Bank 串接定期存股，並與今年新登場的沙盒商品—股票禮品卡深度整合，讓用戶可直接於平台兌換股票禮品卡，打造更靈活、生活化的投資體驗。此一創新串接展現永豐金證券在數位金融與投資便利性的前瞻佈局。

打造專屬客群心服務 永續金融備受肯定

永豐銀行則獲得「最佳永續發展獎」以及「最佳公平待客獎」第三名。永豐銀行表示，旗下長期協助企業建置各類綠色能源電廠，自身營運面推動減碳永續服務作業，包括 eNote 電子表單、掌靜脈生物辨識，更於今年 8 月引領業界、創新應用 AI Agent（人工智慧代理）推出「永豐 iWish」智能服務，以直覺式對話方式表達存款、提款、匯款及轉帳等需求，讓金融服務更加簡單便利，榮獲「最佳永續發展獎」第一名肯定。