50+哀嘆退休金缺口 富達調查：亞太區76%偏好持現 台灣85%有退休規劃

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-30 13:34

富達國際與英國國家高齡化創新中心（NICA）合作發布的最新報告《長壽革命：迎接新現實》指出，全球 50 歲以上民眾面臨嚴重的退休儲蓄缺口。若以所在地平均壽命估算，全球有超過四成（42%）的受訪者，其退休儲蓄預計將短缺至少十年；而若以「百歲人生」為基準，比例飆升至 8 成（81%）；台灣（85%）、新加坡（81%）和香港（79%）已進行退休規劃者比例最高。但亞太區 50 歲以上族群仍有高達 76% 偏好持有現金。

全球逾8成50+民眾有10年退休金缺口很「難退」？富達調查：台灣85%有退休規劃亞太稱冠。（圖: shutterstock)

儘管全球面臨嚴峻挑戰，亞太區的退休準備度表現相對優異。若以各地平均壽命計算，亞太區民眾出現逾十年儲蓄缺口的比例顯著較低，其中以台灣（14%）與新加坡（15%）的準備度最高，遠優於全球平均。

然而，面對全球預計到 2050 年將有 367 萬人活到 100 歲的趨勢，若以百歲人生為標準，警鐘再次響起。全球 81% 的 50 歲以上民眾面臨逾十年儲蓄缺口，亞太區中，香港（82%）與中國大陸（79%）比例最高，台灣與日本則各為 72%，顯示即便準備度較高，多數民眾仍沿用舊有思維，導致規劃仍不足以支應百歲人生所需。

這項研究涵蓋全球 13 個市場、11,800 名 50 歲以上受訪者，明確揭示社會必須正視並積極因應「長壽新常態」。

富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑表示：「我們觀察到，許多亞太區民眾仍沿用上一輩的退休模式做規劃，未能充分考量壽命延長的風險，導致壽命與財務準備出現落差。面對長壽人生，民眾宜採取新的理財思維，及早展開規劃。」

相較於全球每四人就有一人對退休財務感到不安，且超過尚未開始規劃，亞太地區展現出更積極的態度。台灣（85%）、新加坡（81%）和香港（79%）已進行退休規劃者比例最高。

在投資理財方面，全球僅 18% 的受訪者了解如何善用投資工具，而台灣（32%）與新加坡（35%）則明顯高於全球平均，且探索新投資機會的意願也更為顯著。

李少傑指出：「我們樂見台灣民眾積極投入退休準備，並願意探索新的投資機會。但亞太區 50 歲以上族群仍有高達 76% 偏好持有現金。面對長壽人生，善用投資年期、多元化資產配置，並將收益再投資以發揮複利效益，是打造更安穩長壽人生的關鍵。」

報告強調，財務穩定、身體健康、情緒健康與社交連結是支撐長壽生活的四大支柱。調查數據顯示，有制定預算或評估收入來源者，在上述面向更具信心。

富達在報告中提出「五大行動策略」，呼籲個人、企業與政策制定者攜手應對長壽的人口變化，包括：及早應對財務焦慮、推動科技創新、優先關注健康與照護、建立公眾信任、以及促進整體福祉。