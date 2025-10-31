鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-31 10:15

掃碼繳納地價稅回饋活動，鼓勵民眾多多使用行動支付。自地價稅開徵期間 114 年 11 月 1 日起至 114 年 11 月 30 日止，凡合作金庫銀行「合庫 E Pay 」帳戶或「台灣 Pay(合庫金融卡)」的用戶，於活動期間使用上述任一方式掃地價稅單上的 TWQR QRCode 繳納稅款成功，且已註冊成為合作金庫銀行「金庫幣」會員，即可享有每筆 500 點台灣 Pay 紅利點數的回饋，最高繳 4 筆 2,000 點享現金 200 元優惠。

聰明繳地價稅！合庫刷台灣Pay單筆回饋50元+分期0利率、免手續費 最高送200元。（圖: shutterstock)）

本次活動回饋豐厚，每位用戶最高可享有 4 筆台灣 Pay 紅利點數回饋，即最高可獲得 2,000 點台灣 Pay 紅利點數相當於 200 元優惠，讓您能方便繳稅同時也享有優渥的回饋。合作金庫銀行貼心提醒，本次優惠活動名額限量，僅限成功掃碼繳稅的前 10,000 筆。

除此之外再加碼回饋民眾，同步推出合庫「台灣 Pay（信用卡）掃碼繳地價稅三重送」活動，第一重優惠：自 114 年 11 月 1 日起至 114 年 11 月 30 日止，不限金額只需掃地價稅單上的 TWQR QRCode 繳納稅款成功，送 50 元統一超商電子現金抵用券，每人最多可享 4 筆回饋（最高 200 元，限量前 10,000 筆）；第二重優惠：透過合庫 APP 完成登錄，即可享有 3 期 0 利率分期付款；第三重優惠：不限金額、一次性付款或分期付款皆享免收手續費優惠。

此次合庫銀行透過台灣 Pay 紅利點數及超商電子現金抵用券回饋機制，鼓勵用戶體驗行動支付繳納牌照稅，未來將持續擴充台灣 Pay 生態圈，打造更完整的數位生活金融場景，歡迎廣大用戶立即體驗合作金庫銀行行動支付服務帶來的便捷與回饋，與全民共創行動金融新生活。