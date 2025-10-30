崇越Q3獲利創單季新高 前三季EPS達15.45元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-30 18:01

崇越 (5434-TW) 今 (30) 日公布第三季財報，受惠 AI 應用推動先進製程與封裝需求持續攀升，帶動光阻、矽晶圓、石英及晶圓載具等關鍵材料表現，單季稅後純益 11.03 億元，季增 20.55%，年增 17.8%，每股稅後純益 5.75 元，雙創單季新高。

崇越董事長潘重良。(鉅亨網資料照)

崇越第三季營收 175.4 億元，季增 3.2%，年增 14.1%，毛利率 12.84%，季增 1.13 個百分點，年減 0.51 個百分點，營益率 6.98 個百分點，季增 0.99 個百分點，年減 0.23 個百分點，稅後純益 11.03 億元，季增 20.55%，年增 17.8%，每股稅後純益 5.75 元。

崇越前三季營收 502.85 億元，年增 22.38%，毛利率 12.62%，年減 1.16 個百分點，營益率 6.72%，年減 0.54 個百分點，稅後純益 29.57 億元，年增 8.23%，每股稅後純益 15.45 元。

崇越除了受惠先進製程前段需求暢旺，也積極拓展後段封裝產品線，強化市場深度與整體服務能量，同時推進國際化策略布局，目前已於美國亞利桑那與德州設立據點，提供半導體製造客戶即時在地服務與技術支援。