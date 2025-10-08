崇越強化美國布局 預計明年在博伊西設點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-08 13:01

2025 SEMICON WEST 美國半導體展將於 10 月 7 日至 9 日在美國鳳凰城舉行，崇越 (5434-TW) 此次也攜手 14 家台日合作夥伴共同參加，展出半導體供應鏈解決方案，鞏固「全球供應鏈平台整合服務」的核心地位。展望後市，崇越持續強化美國布局，預期明年將在博伊西設立第三個營運據點，配合記憶體客戶。

崇越科技參展2025 SEMICON WEST。(業者提供)

崇越指出，自 2021 年成立美國子公司以來，已於亞利桑那州與德州設立據點，提供在地倉儲、設備安裝、技術支援與維運服務，為配合國際記憶體大廠於愛達荷州建置記憶體晶圓廠與研發中心，公司也預計明年於博伊西設立第三個營運據點。

崇越集團執行董事李正榮表示，亞利桑那已成為先進製程晶圓製造的重鎮，北德州則發展出完整且高度整合的半導體供應鏈與生態圈。公司在當地設立據點，並派駐工程師進駐愛達荷州，支援設備安裝與零組件更換，期能就近滿足客戶需求。同時，將持續深化全球供應鏈布局，拓展國際一線客戶的合作。

崇越此次參展聚焦於半導體製程材料、設備、自動化系統與精密零組件，攜手日本、台灣共 14 家合作夥伴共同參展，展現全方位供應鏈整合實力。在關鍵材料和零組件方面，大日商事帶來 12 吋晶圓載具 (PES Cassette)；信越聚合物展出 FOUP 與 FOSB 晶圓運送解決方案。