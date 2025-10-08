search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

崇越強化美國布局 預計明年在博伊西設點

鉅亨網記者魏志豪 台北


2025 SEMICON WEST 美國半導體展將於 10 月 7 日至 9 日在美國鳳凰城舉行，崇越 (5434-TW) 此次也攜手 14 家台日合作夥伴共同參加，展出半導體供應鏈解決方案，鞏固「全球供應鏈平台整合服務」的核心地位。展望後市，崇越持續強化美國布局，預期明年將在博伊西設立第三個營運據點，配合記憶體客戶。

cover image of news article
崇越科技參展2025 SEMICON WEST。(業者提供)

崇越指出，自 2021 年成立美國子公司以來，已於亞利桑那州與德州設立據點，提供在地倉儲、設備安裝、技術支援與維運服務，為配合國際記憶體大廠於愛達荷州建置記憶體晶圓廠與研發中心，公司也預計明年於博伊西設立第三個營運據點。


崇越集團執行董事李正榮表示，亞利桑那已成為先進製程晶圓製造的重鎮，北德州則發展出完整且高度整合的半導體供應鏈與生態圈。公司在當地設立據點，並派駐工程師進駐愛達荷州，支援設備安裝與零組件更換，期能就近滿足客戶需求。同時，將持續深化全球供應鏈布局，拓展國際一線客戶的合作。

崇越此次參展聚焦於半導體製程材料、設備、自動化系統與精密零組件，攜手日本、台灣共 14 家合作夥伴共同參展，展現全方位供應鏈整合實力。在關鍵材料和零組件方面，大日商事帶來 12 吋晶圓載具 (PES Cassette)；信越聚合物展出 FOUP 與 FOSB 晶圓運送解決方案。

台廠方面，達興材料 (5234-TW) 展示高純度薄化劑與雷射釋放層塗佈技術；添鴻科技與三化電子則提供多項特殊化學品；千附實業 (8383-TW) 展示廠務使用的風門、三通與彎頭；敏盛科技則帶來蝕刻與薄膜製程的零組件，呈現完整而多元的材料與零組件供應鏈。

設備與自動化部分，崇越攜手弘塑 (3131-TW)、博士門、艾斯邁，以及日商三益半導體、初田、First EXA 等知名設備商，於美國提供銷售、裝機及後續維運服務，服務項目涵蓋濕蝕刻設備、精密奈米級光罩儲存櫃、光罩檢測機、單片式晶圓蝕刻機、自動消防系統與爐管石英清洗機台，確保廠房安全與製程可靠性。

崇越補充，隨著半導體製程持續推進至奈米製程，光罩微距越做越小，為避免缺陷被曝光印到晶圓上影響良率，光罩缺陷檢測設備需愈加精準。艾斯邁的光罩檢測設備可確保晶圓良率維持一定的水準，已成功打入一線大廠。

此外，崇越與盟立 (2464-TW) 合作開發智慧自動化機台，整合搬運、產線調度與檢測模組，提供晶圓廠 OHT 空中走行搬送系統及光罩儲存方案，全面提升生產效率與良率，並降低晶圓污染與損壞風險。

文章標籤

崇越達興材料美國博伊西千附弘塑盟立

相關行情

台股首頁我要存股
崇越313-1.42%
達興材料385.5-0.90%
千附41.95+0.00%
弘塑1610+0.31%
盟立67.2-0.44%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
達興材

80.95%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
達興材

80.95%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
達興材

80.95%

勝率

#投信拋棄股

中強短弱
達興材

80.95%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty