〈SEMICON〉崇越前進歐洲 預計明年中赴德勒斯登設點
鉅亨網記者魏志豪 台北
半導體材料通路大廠崇越 (5434-TW) 近年積極佈局海外，董事長潘重良今 (11) 日表示，公司已在美國亞利桑那州與德州設立據點，下一步將前往歐洲，規劃在明年中在德國德勒斯登設立公司，後續也可能在捷克烏斯季設立倉儲據點，目標將更多台灣的供應鏈導入海外市場，擴大規模。
潘重良指出，隨著主要客戶在全球新建廠房，相關零組件耗材需求看增，集團也將同步擴大業務範圍，包括矽晶圓在內等多項材料，看好崇越每個據點的設立，都能確保即時支援客戶需求，藉此緊貼產業鏈發展。
潘重良表示，公司在德州達拉斯除服務台灣矽晶圓廠環球晶外，也已經開始與德州儀器 (TI) 及其他企業接觸。目前正就消耗性備品進行洽談。未來，集團也規劃將更多台灣的供應鏈導入美國市場，擴大合作範圍與品項。
歐洲方面，集團高層也將在下個月前往歐洲針對設立據點相關事宜做準備，目前規劃明年中將在德國德勒斯登正式成立公司，捷克烏斯季則會考慮設立倉儲據點，將會依實際需求再評估決定。
展望後續，潘重良表示，公司不僅延續既有業務，同時也積極引進多項新產品與新代理項目，預期將在明年展現顯著效益。新品方面，包括專攻高階製程應用的 ESC 真空吸盤；以及下一代 QST Wafer 與 SOI Wafer 也將是明年的重要亮點。此外，2 奈米製程的相關材料亦同步推進，包含光阻液在內都已經準備就緒，將隨著先進製程需求同步放量，整體明年動能正向看待。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇