〈SEMICON〉崇越前進歐洲 預計明年中赴德勒斯登設點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-11 18:55

圖中為崇越董事長潘重良。(鉅亨網記者魏志豪攝)

潘重良指出，隨著主要客戶在全球新建廠房，相關零組件耗材需求看增，集團也將同步擴大業務範圍，包括矽晶圓在內等多項材料，看好崇越每個據點的設立，都能確保即時支援客戶需求，藉此緊貼產業鏈發展。

潘重良表示，公司在德州達拉斯除服務台灣矽晶圓廠環球晶外，也已經開始與德州儀器 (TI) 及其他企業接觸。目前正就消耗性備品進行洽談。未來，集團也規劃將更多台灣的供應鏈導入美國市場，擴大合作範圍與品項。

歐洲方面，集團高層也將在下個月前往歐洲針對設立據點相關事宜做準備，目前規劃明年中將在德國德勒斯登正式成立公司，捷克烏斯季則會考慮設立倉儲據點，將會依實際需求再評估決定。