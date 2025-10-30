鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-30 20:34

民眾黨團總召黃國昌今 (30) 日指控，大同 (2371-TW) 旗下大同醫護得標資安院「醫療攻防演練 OT 場域」標案，不過卻使用中國製資通訊設備，且並非新品。對此，大同晚間回應「均依約、依法履約，無涉任何不法情事」。

黃國昌控「大同醫護」用中國製產品拿政府標案，大同回應了。(鉅亨網資料照)

黃國昌指出，為因應 2025 年底跨國網路攻防演練，資安院辦理「醫療攻防演練 OT 場域」標安，去年 11 月決標，由大同旗下子公司大同醫護取得，並於去年 12 月 25 日交付文件驗收。不過大同醫護未在期限內改善，拖了 2 個月後才完成第二次複驗。

‌



黃國昌指控，根據契約規定，該標案需要是新品，不能是中國製造，也不能標示為中國，而大同醫護除違法使用中國生產的網通設備，且出具不實新品證明書，涉嫌違反《政府採購法》及刑法。

大同晚間代大同醫護說明，公司均依約、依法履約，無涉任何不法情事，該標案驗收的所有硬體，均為全新採購設備，並已出具原廠新品證明書。大同進一步表示，其所指硬體設備的供應商為美資品牌廠商，此系統建置專案，並無涉及機密資訊，無資安外流疑慮。