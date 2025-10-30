具身智能下半場！華為鴻蒙人形機器人「夸父」領跑 工業/特殊/商業場景全搞定

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-30 15:20

華為首款鴻蒙人形機器人「夸父」近日亮相鴻蒙生態 (武漢) 創新中心智慧展廳，以「打破國外技術壟斷」、「中國人形機器人技術第一梯隊」的標籤，為具身智慧賽道再添一把火。

具身智能下半場！華為鴻蒙人型機器人「夸父」領跑 工業/特殊/商業場景全搞定

「夸父」身高 1.66-1.7 公尺，體重 45-55 公斤，步速最高達每小時 5 公里，能完成連續 20mm 以上的跳躍，實現全方位視覺感知與多地形自主行走，核心亮點在於搭載開源鴻蒙系統，這款原始碼開放的作業系統，讓「夸父」能與其他鴻蒙設備無縫協同，用戶透過語音指令即可控制機器人聯動智慧家居，展現更智慧的人機互動體驗。

技術突破之外，「夸父」已實現多場景落地。在工業領域，它在一汽紅旗、蔚來汽車等製造業承擔零配件搬運、車輛瑕疵檢測任務；特殊環境中，它能在零下 20 攝氏度的亞冬會火炬傳遞現場穩定工作；商業服務場景，它甚至能打太極拳、表演舞蹈、擔任交通勸導員。

截至今年首季，250 台「誇父」已交付至蘇州、青島等 30 餘個展示中心，成為全球交付量最多、應用場景最豐富的人形機器人之一。

「夸父」的亮相是華為在機器人領域長期佈局的縮影。2022 年，華為成立東莞極目機器有限公司，定位為人形機器人資源整合平台，隔年 11 月樂聚機器人推出首款基於開源鴻蒙的「夸父」原型機，搭載盤古大模型的「夸父」去年 6 月亮相華為開發者大會，成為首款與鴻蒙生態互通的人形機器人。

今年，華為全球具身智能產業創新中心運營，並與 16 家企業簽署戰略合作，生態初步成型，華為 3 月時申請「MATEROBOT」商標，5 月，哈伯投資入股具身智能企業千尋智能，並與優必選達成全面合作－華為延續輕資產模式，與新能源造車策略異曲同工，依托供應鏈與技術同源性（如自動駕駛演算法、AI 大模型、昇騰晶片）快速切入機器人領域。

具身智能的熱度已從「概念」走向「狂熱」。根據天眼查數據，中國現存機器人相關企業超 96 萬家，今年新增註冊企業 14.8 萬家，大幅年增 64.4%，近五年企業數量逐年攀升。廣東、江蘇、山東等省企業數領先，逾 5 成企業成立僅 1 到 5 年。