鉅亨網新聞中心 2025-12-17 15:41

華為終端近日完成一紙重磅工商變更，再次在科技圈內投下深水炸彈，代表著這家負責華為最核心消費者業務的子公司，最高管理層已完成一次深刻且意義深遠的戰略重塑。原董事長郭平正式卸任，由長期以來在市場前線衝鋒陷陣的「猛將」余承東接任董事長一職。

華為終端權力大洗牌！余承東集決策、人事、投資於一身 全力衝刺AI戰場。(圖:shutterstock)

與此同時，華為集團核心高階主管孟晚舟、徐直軍和胡厚崑三位也同時卸任該公司董事職務。同一時間，一個註冊資本高達人民幣 6 億餘元、承載著華為未來十年增長潛能的關鍵子公司，其管理架構幾乎被重新定義。

這次牽動全局的人事調整，並非單純的高層換血，而是華為在過去短短 3 個月內，為打贏下一階段「AI 關鍵戰役」而進行的一系列密集組織重構中最為關鍵的一環。

這次發生在 12 月的工商變更，實質上是對一次更早、更為根本的權力轉移的法律確認程序。早在今年 9 月底，華為內部已發布任命文件，由創辦人任正非親自簽發，任命常務董事、終端 BG 董事長余承東為公司產品投資評審委員會（IRB）主任。IRB 在華為內部被譽為「產品投資的最高決策機構」，肩負著公司級策略資源分配和重大投資立項的重任。

業內分析普遍認為，這一任命意味著余承東已同時掌握了產品投資的決策權與執行監督權，從而實現了「事權」與「財權」的高度合一。如今，隨著他正式接任華為終端有限公司董事長，更將至關重要的「人事管理權」納入麾下，徹底完成了對終端業務「決策、投資、人事」三大核心權力的全面整合。

這一高度統一且高效的指揮體系，將確保未來華為在手機、平板、PC、穿戴式裝置、全屋智慧乃至鴻蒙智行汽車等所有終端業務上的策略制定、資源投入和團隊調配，都能以前所未有的敏捷姿態和一致方向進行。

與余承東的權責整合相對應的，是孟晚舟、徐直軍等集團核心主管退出華為終端董事會。這並非外界所猜測的「邊緣化」，而是華為公司治理現代化和權力分工專業化的必然體現。

自 11 月 1 日起，孟晚舟已正式當值華為輪值董事長，成為公司的最高領袖。其職責已聚焦於公司整體策略、制度建設與永續發展，角色的升維使其自然而然地從具體業務子公司的日常決策中超脫出來。

同樣，徐直軍等高階主管也已陸續卸任多個業務子公司的董事職務。這使得集團核心管理層能夠更宏觀、更超脫地規劃全局，同時賦予第一線業務負責人更大的自主權。

此次調整反映出華為在面對未來激烈競爭時，正推行「董事會專業化」策略，讓最懂業務、最貼近市場的核心負責人直接領導業務子公司董事會，這是貫徹「讓聽得見砲火的人指揮戰鬥」的架構邏輯，尤其適用於正處於技術裂變和市場激戰中的終端業務，以確保決策的敏銳度和落地性。

驅動這場高層變革和組織重構的根本力量，是華為對下一個十年核心賽道的堅定押注。

華為在其《智慧世界 2035》報告中早已預測，智慧世界正加速到來，未來十年智能體將驅動各產業發生典範革命。將人工智慧置於未來十年發展的核心地位，已成為華為內部的明確共識，公司亟需透過 IRB 這一最高決策機制，確保策略資源朝向 AI 領域進行高強度傾斜。

而選擇余承東擔此重任，則基於其被反覆驗證的兩大關鍵能力：一是技術商業化的卓越成功經驗，從他早年帶隊打造華為主力 GSM 產品、研發第四代基地台，到後來一手將華為終端品牌從默默無聞做到全球領先，構築瞭如今繁榮的「1+8+N」全場景生態，再到帶領鴻蒙智行在智能汽車領域打開局面，他證明了其能將前沿技術轉化為市場成功的非凡能力。

二是極強的戰略執行力與攻堅精神，這在華為終端業務強勢崛起的過程中展露無遺。

業內人士分析，他肩負的新任務將是利用 IRB 主任的權責，推動華為在 AI 晶片、大模型、智慧汽車等關鍵戰場加速突破，打通公共能力投資的壁壘，實現資源的最適配置，從公司全局高度直面全球科技競爭。

目前，鴻蒙生態已然進入爆發式成長階段。截至 2025 年 6 月，鴻蒙生態的應用與元服務已突破 3 萬個大關，並持續高速成長。超過四十款華為終端設備已搭載 HarmonyOS，實現了從手機、平板、車機到 PC 的多端無縫協同。

而最新發表的 HarmonyOS 6，其核心正在於引進了「鴻蒙智能體框架」，這標誌著鴻蒙正從解決設備「連結」問題的作業系統，演化為承載和調度各類 AI 能力的智能體平台。

同時，鴻蒙的商用步伐也在加速，其電腦企業版已進入測試階段，並推出了面向政企市場的新一代鴻蒙電腦擎雲 HM740，標誌著鴻蒙生態正從消費市場向高價值、高壁壘的政企領域拓展，構建起全場景的生態護城河。

然而，正如華為輪值董事長徐直軍在鴻蒙生態大會上所言，互聯網頭部應用雖已基本完成適配，鴻蒙生態實現了「基本好用」，但距離「極致體驗」和建構穩固的「生態護城河」仍有長路要走。

作業系統競爭的終極戰場是生態，鴻蒙目前仍面臨部分應用適配深度不足、長尾應用覆蓋有缺口、開發工具與社區支持需進一步完善等挑戰。余承東面臨的，正是將鴻蒙從「科技的成功」推向「生態的成功」這場更為複雜而關鍵的戰役。

為此，華為已推出「天工計畫」，承諾投入人民幣 10 億元扶持鴻蒙 AI 生態創新，激勵超過一萬個 AI 原生元服務與 5000 個以上智能體的孵化。鴻蒙智行作為 AI 落地的重要場景，前八個月累計銷量已近 30 萬輛，也證明了其巨大的市場潛力。