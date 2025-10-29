台達電斥10.34億元收購日本Noda RF Technologies 強化半導體產業佈局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-29 19:03

台達電 (2308-TW) 今 (29) 日宣布，將透過子公司 Delta Electronics (Netherlands) B.V. 以總金額約日幣 50.24 億元 (約新台幣 10.34 億元) 收購日本 Noda RF Technologies(NRF)90.23% 股權，交易完成後台達電將持有 NRF 全數股權。

台達電收購日本Noda RF Technologies 強化半導體產業佈局。(鉅亨網資料照)

NRF 成立於 2002 年，總部在日本大阪，專注於生產射頻 (RF) 電源系統，其產品是影響半導體晶片良率與製程精度的關鍵，廣泛應用於蝕刻、化學氣相沉積 (CVD)、物理氣相沉積 (PVD) 等先進製程，同時也延伸至液晶面板製造等領域。

台達電表示，NRF 為半導體核心製程提供關鍵的射頻電源系統 (RF system)，在半導體製程品質、晶片良率與精度扮演重要角色，此次交易將有助集團提供更全面的半導體設備電源方案，進一步強化半導體產業布局。

台達董事長暨執行長鄭平表示，半導體是推動全球科技發展的基石，台達電在半導體設備產業亦提供客戶高效能的電源；與 NRF 過去的合作已為雙方奠定絕佳默契，NRF 加入後將能強化產品組合，在技術研發、業務拓展上發揮綜效。