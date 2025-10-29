大同規劃建置日本熊本算力中心 力拚明年落地

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-29 16:50

大同 (2371-TW) 今 (29) 日參與 2025 智慧能源展，總經理沈柏延表示，隨著 AI 算力需求持續成長，大同積極布局相關商機，目前已找好日本熊本的合適土地及電力來源，規模可提供 200 至 500MW，並著手尋找投資人，力拚明年落地。

大同總經理沈柏延。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

沈柏延指出，大同在此算力中心扮演 EPC 角色，不直接投入資金，而是提供電力、場地及饋線等，並協助客戶進行電力系統整合工程，提供算力業者「拎包入住」的服務 。

沈柏延說「未來 5 年是算力的剛需期」，力拚明年落地以搶攻商機，雖並未透露專案金額，但他表示，若未來進展順利，EPC 收入可觀，訂單金額將超過 10 億元，並有望達百億。

沈柏延進一步提到，看好東南亞市場商機，預計在越南胡志明市投資 1 座新廠，該地占地約 8000 坪，由於該地原屬其他台商，目前正在洽談中，希望未來可取得 60 至 70% 股權，將生產變壓器、馬達及商用空調，並透過該廠作為切入東南亞的第一步。