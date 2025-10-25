鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-25 14:06

‌



台達電 (2308-TW) 公告，子公司泰達電 (Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited, DET) 斥資總價約 9530 萬美元 (約新台幣 29.3 億元)，大舉採購機器設備擴產。

台達電旗下泰達電斥29億元 採購機器設備擴充產能。(鉅亨網資料照)

DET 此次向 CHROMA ATE INC. 購買機器設備，累計金額約 3370 萬美元、另自 5 月 19 日至 10 月 24 日向 FUJI CORPORATION 購買機器設備，累計金額約 3580 萬美元。

‌



另外，DET 也自 4 月 25 日至 10 月 24 日向關係人台達電及 Delta Electronics Int"l (Singapore) Pte. Ltd. 購買機器設備，累計交易金額分別約 1360 萬美元、1220 萬美元。

台達電指出，此次採購設備為供生產用，而泰達電近年積極在泰國及印度擴產，其中泰國除了生產電源、車用電子等產品外，台達電也評估把 AI 伺服器液冷產線部分製程段導入泰國生產。