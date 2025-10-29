川習會明日登場 總統府：有助於區域穩定持正面看待
鉅亨網記者黃皓宸 台北
美國總統川普與中國國家主席習近平預定明 (30) 日於韓國亞太經合組織會議 (APEC) 期間見面會晤，外界預期美中將討論暫關稅及稀土出口管制，並觸及含台灣議題在內的地緣政治。總統府發言人郭雅慧今 (29) 日表示，總統府樂見美中領袖展開對話，相信只要有助於區域和平穩定、降低衝突風險，台灣都正面看待。
郭雅慧今日陪同總統賴清德出席時受訪，針對川習會看法，她強調，任何有助於區域和平穩定發展的對話，降低區域衝突發生的努力，總統府都正面樂觀看待。
郭雅慧表示，要特別謝謝美國長期以來對台灣在安全，還有在民主上面的堅定支持，從今 (2025) 年 9 月聯合國大會開議期間，美日韓三方的外交部長聲明。還有包括昨 (28) 日，日本高市早苗首相跟川普總統見面時，都再次確認，重申對台海和平穩定的重要性，反對片面單邊改變台海現狀，他們都有再度重申這個國際立場。
台灣將會持續跟美國保持密切的聯繫，並會持續的關注整個區域的發展，共同攜手確保印太還有台海之間的和平穩定。
至於我國 APEC 代表林信義，是否爭取與川普、高市的會面機會? 郭雅慧回應，目前領袖代表林信義已赴韓國慶州，今晚也將規劃舉辦企業領袖晚宴，將積極安排交流、行銷台灣 AI 與半導體等優勢。與各國領袖或代表的互動ˇ，都不排除可能性，相關的雙邊會談仍正積極規劃中。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇