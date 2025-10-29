鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-29 18:56

美國總統川普與中國國家主席習近平預定明 (30) 日於韓國亞太經合組織會議 (APEC) 期間見面會晤，外界預期美中將討論暫關稅及稀土出口管制，並觸及含台灣議題在內的地緣政治。總統府發言人郭雅慧今 (29) 日表示，總統府樂見美中領袖展開對話，相信只要有助於區域和平穩定、降低衝突風險，台灣都正面看待。

川習會明日登場，總統府：有助於區域穩定持正面看待。(圖:總統府提供)

郭雅慧今日陪同總統賴清德出席時受訪，針對川習會看法，她強調，任何有助於區域和平穩定發展的對話，降低區域衝突發生的努力，總統府都正面樂觀看待。

郭雅慧表示，要特別謝謝美國長期以來對台灣在安全，還有在民主上面的堅定支持，從今 (2025) 年 9 月聯合國大會開議期間，美日韓三方的外交部長聲明。還有包括昨 (28) 日，日本高市早苗首相跟川普總統見面時，都再次確認，重申對台海和平穩定的重要性，反對片面單邊改變台海現狀，他們都有再度重申這個國際立場。

台灣將會持續跟美國保持密切的聯繫，並會持續的關注整個區域的發展，共同攜手確保印太還有台海之間的和平穩定。